Правительство учредило День фармацевтического работника

В России установили новый профессиональный праздник - День фармацевтического работника. Согласно постановлению правительства, он будет отмечаться 19 мая.

Отметим, что проект постановления был разработан Минздравом РФ. Как было отмечено в пояснительной записке к документу, в рамках фармацевтической отрасли России в нашей стране ежедневно трудятся тысячи профессионалов своего дела.

19 мая было выбрано не случайно. Именно в этот день в 1581 году с разрешения Ивана Грозного ‎в России была открыта первая аптека, в которой было также организовано и производство лекарств.