Девятиклассники пишут контрольные вместо госэкзамена по выбору

Во вторник почти 1,3 миллиона российских девятиклассников начинают сдавать контрольные работы. Напомним, их ребята пишут вместо Основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору, который отменили из-за пандемии.

Результат контрольной может быть использован при зачислении в профильные классы, - сообщает Рособрнадзор. Оценки ставятся по пятибалльной шкале. Писать работу ребята будут в своей "родной" школе, а проверять ее - свои же учителя. Оценка просто выставляется в классный журнал. Сдал на "пятерку"? Имеешь все шансы поступить в профильный десятый класс. Выбор, как правило, большой. От школы к школе "профили" могут отличаться: есть гуманитарные, физико-математические, химико-биологические, инженерные, медицинские, IT-классы и другие.

Расписание контрольных такое: 18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая - физика, история; 20 мая - обществознание, химия; 21 мая - география, иностранные языки. Что важно? Девятиклассник сдает только один предмет, который он выбрал, а не два, как было раньше на ОГЭ по выбору. Сами задания составлялись по ранее подготовленным моделям Основного госэкзамена 2021 года, уже знакомым и для выпускников, и для учителей. В заданиях сделан акцент на практику - применение знаний в ситуациях, приближенных к реальным. Скажем, в предметах естественно-научного блока есть задания с конкретным лабораторным оборудованием, приборами и пробирками.

Результаты своей контрольной работы девятиклассники должны узнать не позднее чем через десять дней после сдачи.

Кстати

Чтобы получить школьный аттестат, нынешним выпускникам 9-х классов нужно сдать только два обязательных ОГЭ: по русскому языку (экзамен пройдет 24-25 мая) и математике (27-28 мая). Итоговая отметка в аттестате по двум этим предметам будет рассчитываться как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок.