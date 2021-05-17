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Рубрика: Общество

Вызовут к доске

Девятиклассники пишут контрольные вместо госэкзамена по выбору
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
Во вторник почти 1,3 миллиона российских девятиклассников начинают сдавать контрольные работы. Напомним, их ребята пишут вместо Основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору, который отменили из-за пандемии.
Самым популярным предметом на контрольных стало обществознание: на него записалось более 428 тысяч ребят. Фото: Александр Корольков Самым популярным предметом на контрольных стало обществознание: на него записалось более 428 тысяч ребят. Фото: Александр Корольков
Самым популярным предметом на контрольных стало обществознание: на него записалось более 428 тысяч ребят. Фото: Александр Корольков

Результат контрольной может быть использован при зачислении в профильные классы, - сообщает Рособрнадзор. Оценки ставятся по пятибалльной шкале. Писать работу ребята будут в своей "родной" школе, а проверять ее - свои же учителя. Оценка просто выставляется в классный журнал. Сдал на "пятерку"? Имеешь все шансы поступить в профильный десятый класс. Выбор, как правило, большой. От школы к школе "профили" могут отличаться: есть гуманитарные, физико-математические, химико-биологические, инженерные, медицинские, IT-классы и другие.

Фото: Ирина Штольба
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Расписание контрольных такое: 18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая - физика, история; 20 мая - обществознание, химия; 21 мая - география, иностранные языки. Что важно? Девятиклассник сдает только один предмет, который он выбрал, а не два, как было раньше на ОГЭ по выбору. Сами задания составлялись по ранее подготовленным моделям Основного госэкзамена 2021 года, уже знакомым и для выпускников, и для учителей. В заданиях сделан акцент на практику - применение знаний в ситуациях, приближенных к реальным. Скажем, в предметах естественно-научного блока есть задания с конкретным лабораторным оборудованием, приборами и пробирками.

Результаты своей контрольной работы девятиклассники должны узнать не позднее чем через десять дней после сдачи.

Кстати

Чтобы получить школьный аттестат, нынешним выпускникам 9-х классов нужно сдать только два обязательных ОГЭ: по русскому языку (экзамен пройдет 24-25 мая) и математике (27-28 мая). Итоговая отметка в аттестате по двум этим предметам будет рассчитываться как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок.

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