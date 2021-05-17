Доктор Мясников назвал смертельно опасные для детей фрукты

Содержащие синильную кислоту косточки персика и абрикоса могут представлять опасность для детей из-за наличия в них ядовитой жидкости - синильной кислоты.

Как заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач Александр Мясников, синильная кислота может вызвать отравление вплоть до летального исхода.

Доктор отметил, что много детей, злоупотребляющих ядрышками этих фруктов, получают тяжелые отравления.

Необходимо отметить, что абрикосы считаются, по мнению китайских ученых, одним из самых полезных фруктов. Мякоть абрикоса, насыщенную солями калия, советуют включать в рацион питания всем, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями.

В свежих плодах содержится около 305 мг солей калия, а в сушеных - в 5-6 раз больше. Калий с железом в сухофруктах очень полезен для людей, страдающих анемией. Курага также помогает при плохом кровообращении, миастении, нарушении сердечного ритма и прочих патологиях.