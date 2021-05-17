Экс-советница Рональда Рейгана попросила о российском гражданстве

Бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ей российское гражданство. "Я посвятила много лет моей жизни сближению народов России и США. Сегодня крайне важно и необходимо для меня оставаться в России, чтобы продолжить мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня", - отметила Масси в эфире телеканала НТВ. По ее словам, за такое интервью в Америке ее, скорее всего, назовут предателем. И она опасается за свою жизнь. Сама поездка в Москву готовилась втайне ото всех.

Последние годы Сюзанна Масси жила на улице Пушкина в небольшом городке в американском штате Мэн. Эту улицу в американской глубинке назвали в честь русского классика по инициативе этой женщины - писателя и автора множества книг о России и ее традициях. Ее страсть к русской культуре в свое время и привела ее на должность советницы президента Рональда Рейгана, которая помогала ему с помощью культуры постигать загадочную русскую душу и, несмотря на накалявшуюся обстановку, садиться за стол переговоров с руководством СССР. За эту роль некоторые историки называли ее "женщиной, положившей конец "холодной войне".

Увы, сегодняшнее состояние отношений России и США таково, что многие эксперты сравнивают его с годами "холодной войны". В интервью Масси отметила, что американский народ не хочет войны и не ненавидит Россию, хотя такое впечатление может сложиться, если читать и смотреть американские СМИ. По ее словам, все, что в них говорится о российском президенте, - ложь и клевета. "Американский народ ничего не знает о Путине. Они знают лишь то, что они читали в газетах", - отметила она. По словам экс-советницы Рейгана, Америке всегда нужен какой-то враг. Однако Венесуэла - "слишком маленький и недостаточно важный" враг, не подходит на эту роль и Китай, поскольку там слишком много американских денег. "Остается только Россия", - заключила Масси, добавив, что в администрации США "абсолютно ничего не знают" о нашей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости обращение Масси, подчеркнул, что ей необходимо будет пройти установленные законом процедуры.