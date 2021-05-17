Эксперт рассказал, как не попасться на уловки телефонных мошенников

"Ежедневно в отношении тысяч наших сограждан предпринимаются попытки обмануть, а вернее похитить их денежные средства, используя при этом их мобильные телефоны. Насколько успешны будут мошенники, зависит от каждого из нас. Распространенность данного вида преступного промысла говорит о том, что сегодня имеет смысл говорить по телефону с незнакомыми людьми, исходя из презумпции того, что они хотят нанести вам вред. Телефонное мошенничество делится, как правило, на две составляющие. Первая - когда мошенники телефонным звонком предваряют свой приход или приход своих сообщников к жертве. И второй, гораздо более распространенный сейчас сегмент - когда мошенничество происходит исключительно с использованием телефонной связи", - говорит Соловьев.

Объектом посягательства в этом случае являются денежные средства граждан, хранящиеся в банках, а также деньги, которые мошенники предлагают уплатить за предоставление неких товаров (например, чудо-лекарств и БАДов) или услуг (снятие порчи, сглаза, приворот и т. д.). Отдельный сегмент - решение вопросов, якобы возникших в связи с нарушением норм законодательства.

Причем для обмана граждан и злоупотребления их доверием используются сведения о них, почерпнутые из различных баз данных, отмечает эксперт: адрес регистрации, пенсионный фонд, паспорта, автотранспорт и др.. Самые распространенные в последнее время мошеннические действия происходят с клиентами ведущих банков страны. При этом доверчивого гражданина пугают тем, что чуть ранее или в эту минуту с его счета пытаются снять денежные средства, а заботливый сотрудник службы безопасности банка предлагает перевести весь остаток на счет в другой безопасный банк, находящийся под их контролем.

До сих пор находятся люди, которые верят в это. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо раз и навсегда четко уяснить: сотрудники службы безопасности банков не звонят клиентам. И им категорически запрещено предлагать переводить куда-либо денежные средства. Поэтому, как бы милы, убедительны и приятны ни были бы звонящие, задача гражданина - не вступать в долгие разговоры, так как использование мошенниками специальных методик нейролингвистического программирования может сломить даже самого недоверчивого с первого взгляда человека. Сегодня мошенники настолько обнаглели, что могут названивать человеку по несколько раз, присылая в мессенджеры даже какие-то липовые сертификаты, подтверждающие их статус.

Что касается различных товаров и услуг, то здесь первым признаком мошенничества является настойчивость, с которой человеку предлагается тот или иной чудо-препарат либо прибор, говорит Соловьев. Как правило, сначала мошенники выясняют детали о состоянии здоровья жертвы (повышается ли давление, есть ли головные или сердечные боли, хотел бы он почистить сосуды и пожить подольше). Потом расписываются чудесные свойства некоего лекарства, затем говорится об эксклюзивных условиях именно для этого клиента, а потом уже объявляется довольно высокая цена.

Если человеку такая цена кажется неподъемной, начинается довольно агрессивное вталкивание товара, уговоры занять, распаковать кубышку ради небывалого подъема качества жизни и все же заплатить: "Но это же все ради вашего же здоровья!". Человека могут даже пристыдить, мол, "мы на вас столько времени потратили, объясняли, рассказывали, расписывали, да за это время мы могли бы десяти более понятливым больным жизнь спасти". Надо четко понимать, что это тоже верные признаки мошенничества, отмечает эксперт.

Собрать воедино все разновидности и способы совершения мошеннических действий невозможно, так как нарушители закона все время генерируют новые, оттачивая свое преступное мастерство и предпринимая меры для легендирования и ухода от ответственности.

Однако есть четкие признаки обмана, о которых сказано выше. Кроме того, мошенникам выгодно, чтобы именно они "интервьюировали" жертву: в определенном порядке задавали вопросы, выпытывая все новую и новую информацию. Для того, чтобы в нужный момент, уже усыпив бдительность жертвы и втянув ее в некую последовательность действий, отдать нужное указание о переводе денежных средств.

Поэтому, если гражданин решит поменяться с мошенниками местами и сам, вместо того, чтобы отвечать на их вопросы, начнет их задавать, то злоумышленники, скорее всего, информационно "поплывут", и человек быстро поймет, что его обманывают. Да и сами преступные дельцы в таком случае предпочитают не продолжать телефонный разговор. При этом вопросы могут быть разные: начиная от фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, места нахождения офиса или места работы до того, какой известный объект или станция метро находится рядом с его/ее местом работы, какой ВУЗ надо окончить, чтобы стать таким продвинутым специалистом и т. д.

Часто бывает, что злоумышленники "сверяют" с жертвой его паспортные данные. Это тоже признак мошенничества, уловка, которую используют телефонные грабители для того, чтобы вызвать максимальное доверие к себе. Отлично работает элементарная проверка: можно сказать о том, что одна цифра названа неправильно и спросить, какая? Или заявить, что вы меняли паспорт и предоставляли в свой банк новые данные. Как правило, после этого мошенники сами прекращают разговор.

Вывод один: в силу специфики данного вида мошенничества в любой момент каждый из нас может остаться один на один с преступником. В связи с широким распространением данного вида хищений, просто необходимо проявлять разумную подозрительность, сдержанность и спокойствие в телефонных разговорах с незнакомыми людьми, понимая, что никто из них не собирается звонить вам для того, чтобы просто позаботиться о вас или сделать что-то хорошее.