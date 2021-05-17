Facebook грозит штраф в 36 млн рублей за неудаление запрещенной информации

В мировой суд участка 422 Таганского района поступили еще четыре административных протокола Роскомнадзора в отношении Facebook за неудаление запрещенной информации.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского суда, 17 мая были зарегистрированы четыре протокола в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП о нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в России.

Ранее было зарегистрировано еще пять административных протоколов в отношении американской соцсети, которые касались неудаления призывов к участию в несанкционированных акциях подростков. Максимальная санкция по статье 13.41 КоАП предусматривает штраф до 4 млн рублей. Таким образом, Facebook грозит штраф в 36 млн рублей.