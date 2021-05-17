Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила Почту России в нарушении антимонопольного законодательства. По данным надзорного ведомства, компания незаконно взимала надбавку в размере 100% за посылки, которые направлялись в труднодоступные населенные пункты или из них.

В ФАС отмечают, что Почта России отказалась от дополнительных сборов только после того, как служба возбудила дело в отношении компании.

"За нарушение антимонопольного законодательства организации будет назначен штраф", - говорится в сообщении ФАС. В Почте России "РГ" рассказали, что рассматривают возможность обжалования решения ФАС.