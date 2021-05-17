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17.05.2021 15:22
Рубрика: Экономика

ФАС обвинила Почту России в нарушении антимонопольного законодательства

Текст: Ирина Алпатова, Михаил Загайнов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила Почту России в нарушении антимонопольного законодательства. По данным надзорного ведомства, компания незаконно взимала надбавку в размере 100% за посылки, которые направлялись в труднодоступные населенные пункты или из них.

Фото: istock
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В ФАС отмечают, что Почта России отказалась от дополнительных сборов только после того, как служба возбудила дело в отношении компании.

"За нарушение антимонопольного законодательства организации будет назначен штраф", - говорится в сообщении ФАС. В Почте России "РГ" рассказали, что рассматривают возможность обжалования решения ФАС.

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