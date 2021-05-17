ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт"

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на вакцину "Спутник Лайт" на уровне 342,36 руб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот.

"Спутник Лайт" - четвертая отечественная вакцина, предназначенная для профилактики COVID-19. Первые три - "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).