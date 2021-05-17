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Рубрика: Культура

Гарри Бардин представил новый пластилиновый мультфильм "Песочница"

Текст: Инга Бугулова
Гарри Бардин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Гарри Бардин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Гарри Бардин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, классик отечественной анимации Гарри Бардин снял новый мультфильм. Это история о конфликте детей в песочнице.

Фото: Студия М.И.Р.
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"Ситуация, которую проигрывают персонажи, будет узнаваема многим: дети всегда "зеркалят" нас, взрослых, наше привычное поведение", - поделился подробностями автор. "Песочница" - 30-я работа в творческой биографии режиссера. Новый фильм идет 11 минут, он снят в пластилиновой технике. По словам Гарри Бардина, весь съемочный процесс проходил вручную, а сам фильм снят на пленку.

Осуществить проект помогли неравнодушные люди: средства на съемки были собраны с помощью пожертвований на краудфандинговой платформе. Картину в скором времени представят на отечественных и международных фестивалях, продвижением будет заниматься "Союзмультфильм". И только потом она будет доступна широкому зрителю.

"Для нас большая честь, уникальный шанс и настоящая радость - поработать с легендарным автором классической анимации, который создал в стенах "Союзмультфильма" множество своих знаменитых картин", - отметил директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев.

Он также подчеркнул важность того, что "новое поколение детей сможет увидеть работу признанного мастера, в которой отражается современность, это создает ту самую связь поколений, с помощью которой передается накопленная десятилетиями мудрость отечественной анимации".

Справка "РГ"

Гарри Бардин родился в 1941 году в Оренбурге. В 1975 году начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм", где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных многочисленными призами. Бардин - обладатель пяти премий "Ника", "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и других наград.

Культура Кино и ТВ Анимация

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