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17.05.2021 18:49
Рубрика: Экономика

Экспорт "Газпрома" растет, но хранилища газа в Европе остаются пустыми

Текст: Сергей Тихонов
По итогам работы за 4,5 месяца "Газпром" значительно превысил показатели прошлого года по добыче и поставкам газа, следует из сообщения компании.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По предварительным данным, с 1 января по 15 мая 2021 года добыча газа - 201,3 млрд кубометров, что на 15,4% (на 26,9 млрд) больше, чем за аналогичный период 2020 года. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил - 76 млрд кубометров газа. Это на 26,7% (на 16 млрд) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличились поставки в Турцию (на 154,4%), Германию (на 38,2%), Италию (на 11,1%), Францию (на 14,9%), Польшу (на 20,3%), Болгарию (на 46,5%), Румынию (на 163,7%), Сербию (на 109,1%), Грецию (на 35,5%).

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Цены на газ в Европе стремительно растут. По итогам торговли 14 мая цена контракта "на день вперед" на TTF - ключевом газовом хабе Европы - составила 341 долларов за 1 тыс. кубометров. Повышенный текущий спрос на газ и высокие цены серьезно тормозят темпы заполнения европейских подземных газовых хранилищ (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe, из более чем 66 млрд кубометров отобранных в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 года, на 15 мая восполнено только 3,9 млрд кубометров. Отставание в объеме запасов относительно той же даты в 2020 году еще больше увеличилось - до минус 33,8 млрд кубометров.

Также медленно идет закачка в ПХГ Украины. Заполнение хранилищ началось поздно, только 30 апреля. За 16 дней объем газа в них увеличился всего на 0,12 млрд кубометров. Для восполнения объема, отобранного за прошедший отопительный сезон, необходимы 13,2 млрд кубометров.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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