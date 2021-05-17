Генеральная прокуратура подвела итоги надзорной деятельности в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как заявили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, при увеличении в 2020 году числа чрезвычайных ситуаций на 9 процентов (в 2020 году их было - 271, а 2019-м - 251) количество погибших уменьшилось на 38 процентов. Как отметили в надзорном ведомстве, этого удалось добиться в том числе благодаря вмешательству прокуроров.

После их мер реагирования были внесены коррективы в деятельность территориальных органов МЧС, Ростехнадзора и исполнительной власти, которые отвечают за защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Благодаря прокурорскому реагированию было сокращено число бесхозных гидротехнических сооружений, представляющих опасность в паводковый период. В результате проделанной работы в отдельных регионах полностью завершены мероприятия по определению границ зон затопления и подтопления.

Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, принципиальная позиция прокуратуры способствовала беспрецедентному возмещению в доход государства ущерба, причиненного природной среде техногенной аварией, произошедшей 29 мая 2020 года в Красноярском крае. По требованию Генпрокуратуры в суде c АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" было взыскано 146 млрд рублей за причиненный вред почвам и водным объектам.

Прокурор Иркутской области в 2020 году неоднократно выезжал в город Тулун, где лично проводил прием граждан, проверял ход восстановительных мероприятий. При этом его работа контролировалась непосредственно Генеральной прокуратурой. Всего в 2020 году прокуроры выявили 18,5 тысячи нарушений закона в сфере защиты от ЧС техногенного характера.

При увеличении в 2020 году числа ЧС на 9 процентов количество погибших уменьшилось на 38 процентов

Было внесено свыше 6,5 тысячи представлений, опротестовано почти 1,3 тысячи незаконных правовых актов. К административной ответственности привлечено около 1,4 тысячи человек, к дисциплинарной - более 4,7 тысячи. В суды подано около 2,7 тысячи исков, объявлено около 1000 предостережений, возбуждено 23 уголовных дела.