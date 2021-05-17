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17.05.2021 13:47
Рубрика: В мире

Германский регулятор разрешил достроить участок "Северного потока-2"

Текст: Юрий Когалов
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ разрешило продолжить строительство газопровода "Северный поток-2" в германской исключительной экономической зоне. Об этом сообщает радиостанция NDR1 со ссылкой на заявление регулятора.

Как отмечает СМИ, речь идет о 2-километровом отрезке между внутренними водами Германии и Дании. Российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое в настоящее время ведет работы в датских водах, подойдет к этому участку через несколько дней.

Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости
Около 80 километров труб осталось проложить для "Северного потока-2"

Экологические организации NABU и DUH из опасений в связи с возможными рисками для окружающей среды ранее добились приостановки действия разрешения на ведение работ, но регулятор своими новым решением дал добро на применение в мае корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием.

По данным германских СМИ, в общей сложности на немецком участке необходимо еще проложить порядка 30 км труб (16,5 км на первую нитку и 13,9 - на вторую). Учитывая интересы защитников окружающей среды, федеральное ведомство воздержалось от того, чтобы дать разрешение на строительство "Северного потока-2" на всей территории Германии. Делаться это будет поэтапно, с учетом миграции птиц.

Немецкие журналисты отмечают, что в будущем также могут быть сняты вопросы экологов, требующих отказаться от использования природного газа. По тому же "Северному потоку-2" можно будет пустить, например, газ, обогащенный водородом.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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