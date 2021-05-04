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04.05.2021 15:53
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил риски "Северного потока-2" из-за иска экологов

Текст: Василий Кошкин

Серьезной угрозы для реализации "Северного потока-2", строительство которого приостановили из-за иска немецких экологов, пока нет, считает независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид хазанов. По его словам, суду потребуется время, чтобы рассмотреть жалобу.

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В понедельник природоохранная организация "Союз защиты природы" (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства "Северного потока-2". Спор касается выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения на строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

"Остановка прокладки газопровода возможна лишь на основании его решения, которое не будет принято быстро, так как NABU придется доказывать реальность вреда от "Северного потока-2", - заявил эксперт в комментарии aif.ru.

По мнению Хазанова, за действиями NABU могут стоять США. "Я абсолютно не удивлюсь, если NABU получила "финансовую поддержку" из США: Вашингтон всеми силами пытается остановить строительство газопровода и вполне мог договориться с экологами о подобных действиях против него", - отметил эксперт.

Доводы экологов Хазанов также счел надуманными. "Коралловые рифы вряд ли могут быть в Балтийском море (если только ископаемые): для кораллов оно холодновато. Скальным же или искусственным рифам "Северный поток - 2" вряд ли мог нанести существенный урон", - подчеркнул эксперт.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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NABU уже подавал иски против "Северного потока-2". В январе они вместе с активистами Deutsche Umwelthilfe (DUH) также заблокировали работы, однако в апреле немецкий регулятор полностью отклонил претензии экологов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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