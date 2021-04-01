Немецкий регулятор отклонил протест экологов против "Северного потока-2"

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест экологических организаций, требовавших отменить разрешение на укладку "Северного потока-2".

В январе протест подали экологическая Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная NABU.

"После оценки сомнений, выраженных в протестах (заявителей), и новой всеобъемлющей экологической и природоохранной проверки выданное ранее разрешение остается законным", - говорится в заявлении немецкого регулятора, которое цитируют РИА Новости. Ранее председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил журналистам, что строительство "Северного потока-2" будет завершено в 2021 году.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Сейчас работы ведутся в датской зоне.