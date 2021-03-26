"Газпром" пообещал достроить "Северный поток - 2" в 2021 году

"Работа активная идет, там осталось совсем немного... Жалко потерянного времени, но так получилось", - цитирует его слова ТАСС.

Зубков также отметил, что работы выполнены на "90-92%".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Сейчас работы ведутся в датской зоне, ими занимается российская трубоукладочная баржа "Фортуна" и вспомогательные суда.

21 февраля оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG обратилась к немецкому регулятору с запросом о вступлении в силу разрешения на прокладку труб в германских водах.