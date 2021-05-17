Продажи одних товаров упали на треть, а других - выросли на 42 процента. Таковы результаты эксперимента, который провело Роскачество в девяти регионах. Что дало такой маркетинговый эффект, "Российской газете" рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов. Говорили мы и о том, чем органическая продукция отличается от "зеленой" и как сегодня создаются ГОСТы.

Максим Протасов: Не путайте органическую продукцию с "зеленой". При производстве второй должен быть минимизирован ущерб окружающей среде. Использовать, например, можно максимально безвредные удобрения. Фото: РИА Новости

Роскачество, напомним, это национальная система качества в России, созданная правительством РФ. Основная его цель - формировать идеологию качества, повышать потребительскую грамотность, доверие к рынку товаров и услуг, улучшать качество жизни граждан.

Ветер в спину

Максим Александрович, потребители прислушиваются к вашей оценке? Как рейтинг, который получил товар по результатам исследований, влияет на выбор покупателей?

Максим Протасов: Мы с радостью наблюдаем, как благодаря покупателям наша работа меняет рынок. Снижается спрос на товары низкого качества, а повышается - на "товары-отличники" с высоким рейтингом.

Вот результаты эксперимента, который недавно прошел в девяти регионах и охватил 550 магазинов. Мы предлагали потребителям по QR-коду перейти в наше мобильное приложение и узнать информацию о продукции, которую они хотят купить.

В результате выяснилось, что 85 процентов товаров, рейтинг которых не превышал 3 баллов, показали падение продаж на 34 процента. А более 70 процентов товаров с оценкой 4 и 5 выросли на 42 процента.

Кроме того, если продукту по результатам исследований присваивается государственный Знак качества, производитель получает настоящий "ветер в спину". Нередки случаи, когда к торговым маркам, ранее представленным локально, после вручения Знака качества поступали предложения от крупных федеральных торговых сетей.

Один из примеров - небольшое сахалинское предприятие по производству икры. Ранее его продукция присутствовала лишь в местных сетях и своей рознице. А сейчас стала федеральным брендом и вошла в крупнейшие торговые сети.

Стандарт на вырост

Насколько сложно небольшому региональному предприятию получить Знак качества?

Максим Протасов: Они должны производить качественную продукцию, которая соответствует не только обязательным техрегламентам и стандартам, но и опережающим требованиям.

Основываясь на современных вызовах, наш технический комитет вместе с экспертами разрабатывает опережающие стандарты на продукцию, которую исследуем. Производители, выполняющие опережающие требования, могут претендовать на Знак качества. Но на этом история не заканчивается.

Когда мы видим, что использование опережающего стандарта становится для отрасли не уделом избранных, а нормой жизни, наш стандарт становится сначала предварительным национальным стандартом, а затем и ГОСТом. Есть сотни примеров. Например, долгожданный ГОСТ на школьную форму пришел в отрасль как опережающий стандарт Роскачества.

Знак качества получают товары и локальных региональных производителей, и крупных федеральных холдингов. Это непросто, но ничего невозможного здесь нет. Мы рекомендуем производить продукцию, опираясь в первую очередь на ожидания потребителей.

Зеленый или белый?

Поговорим об этикетке. Нередко там встречаются обозначения "натуральный", "эко", "био". Мне всегда казалось, что это маркетинговый ход. Или я ошибаюсь?

Максим Протасов: Действительно, обозначения "натуральный", "эко", "био" никак не регламентируются. И сегодня их использование - это маркетинговые приемы. Производитель может наносить подобные "обозначения" на упаковку, не имея никаких сертификатов.

В то же время закон об органической продукции, вступивший в силу в России в прошлом году, утвердил государственный органический знак - белый лист на зеленом фоне. Он наносится на упаковку вместе с двухмерным штрихкодом. Наводя телефон на штрихкод, потребитель может получить всю информацию о производителе, которая содержится в государственном реестре производителей органической продукции.

Надеюсь, со временем органический знак станет таким же узнаваемым, как и государственный Знак качества (буква "К" в пятиугольнике), о котором сегодня знают более 51 миллиона россиян. Этот главный знак страны присваивается лучшим отечественным товарам, которые по результатам мониторинга соответствуют опережающим стандартам Роскачества (стандарты находятся на верхней границе или даже выше ГОСТов) и требованиям по уровню локализации производства.

А использовать органический знак вправе только те производители, которые практикуют традиционные исторически сложившиеся формы ведения сельского хозяйства.

Они не применяют агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и откорма животных. Кроме того, производство органической продукции должно быть обособлено от производства продуктов, к ней не относящихся.

Я слышала, что в России появится "зеленая" продукция. В чем будет ее отличие от органической?

Максим Протасов: Именно, важно не путать органическую продукцию с "зеленой".

При производстве "зеленой" продукции или продукции с улучшенными экологическими характеристиками должен быть минимизирован ущерб окружающей среде.

На продукцию с обозначениями - "натуральный", "эко", "био" - закон не распространяется. Их использование - это всего лишь маркетинговые приемы

То есть предприятие или фермер могут использовать только определенные, максимально безвредные удобрения и средства защиты растений, но вносить они должны их очень аккуратно.

Все эти требования также будут закреплены на законодательном уровне. Сейчас по поручению президента идет подготовка закона о продукции с улучшенными экологическими характеристиками, то есть о "зеленой" продукции. А Роскачество разрабатывает на нее соответствующие стандарты.

В Роскачестве добиваются, чтобы как можно больше потребителей перед покупкой читали состав товара. Фото: Сергей Михеев

Ключевой вопрос

В этом твороге антибиотиков нет

Максим Александрович, мы с вами встречаемся в Калининградской области, и это не случайно. Регион присоединился к программе развития институтов качества в числе первых, в 2017 году. Что удалось сделать за это время?

Максим Протасов: Одно из наших направлений связано с развитием качества производственных процессов.

Мы проводим "диспансеризацию" бизнес-процессов на российских предприятиях, чтобы компания не случайно произвела, допустим, качественное молоко или качественный пиджак, а могла это делать на постоянной основе.

Калининградцы активно участвуют в этом?

Максим Протасов: Еще три года назад в Калининградской области наши аудиты не проводились.

В прошлом году благодаря совместной работе Роскачества и правительства области калининградские предприятия направили девять заявок на участие в конкурсе премии правительства в области качества (в рамках конкурса проводится аудит). И в перспективе количество заявок будет только расти.

Выигрывают от этих мероприятий, повышающих качество региональной продукции, не только производители, но и, конечно же, потребители.

Другой блок посвящен исследованию качества товаров и услуг. В рамках соглашений власти регионов направляют нам списки местных товаров - чтобы как можно больше локальных брендов были исследованы. Также при включении товаров в бренд-листы мы обязательно ориентируемся на мнение потребителей, проводя социологические опросы.

И придя в магазин, граждане точно будут уверены, что в этом твороге нет антибиотиков и с жирностью все в порядке, а вот то масло - фальсификат, производитель заменил часть животных жиров на растительные и не указал это в составе.

43 региона уже заключили соглашения о сотрудничестве с Роскачеством. Товары их производителей попали в исследования, значит, местным жителям в магазине будет проще сделать выбор

Узнать результаты исследований можно на портале Роскачества. А также в мобильном приложении, которое позволяет навести сканер телефона на штрихкод и получить всю информацию о товаре: проверяли ли его эксперты, какой рейтинг Роскачества он получил, были ли найдены нарушения.

Роскачество и Калининградская область подписали уже вторую "дорожную карту" о сотрудничестве. Появились ли новые направления работы?

Максим Протасов: Да, мы начнем проводить в Калининградской области, как и в ряде других регионов, уроки качества для учащихся школ и вузов.

Мы хотим, чтобы в нашей стране было как можно больше умных потребителей, которые перед покупкой читают состав товара, разбираются в маркировке товара, которые знают, как отличить качественную продукцию от некачественной.

Другой важный новый блок связан с органической продукцией. Мы уже говорили с вами о законе об органической продукции. Учитывая особое географическое положение Калининградской области, уверен, что регион имеет хорошие перспективы по наращиванию экспорта своей органической продукции в страны Евросоюза.

Тем более что сертифицированный производитель органики в регионе уже есть. Мы должны продолжать активно внедрять здесь органическое производство, проводить органическую сертификацию. Сейчас Роскачество оказывает малым и средним предприятиям услуги по такой сертификации на бесплатной основе.