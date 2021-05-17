Александр Бастрыкин выступил на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Там он сказал много интересного и злободневного.

По словам руководителя следственного ведомства, в Следственном комитете РФ есть специальный отдел, который специализируется на расследовании дел, связанных с коронавирусом. Так вот, в этом подразделении в настоящий момент находится почти 60 уголовных дел.

- Мы создали отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом. В производстве этого отдела уже находятся 58 уголовных дел, - сказал Александр Бастрыкин. Но никаких конкретных деталей про эти уголовные дела глава Следственного комитета не привел.

А еще он предложил ужесточить ответственность за фейки в интернете. Александр Бастрыкин заявил, что хотел бы призвать юридическую общественность внимательно приглядеться к такому крайне распространенному на сегодняшний день явлению, как вброс фейковой информации.

Глава СК сказал, что это, с одной стороны, относительно новое для нашей страны явление, но он совершенно уверен, что с ним надо бороться самым серьезным образом. Он даже употребил такое выражение, как "вакцинация права".

По мнению главного следователя страны, по особо злонамеренным фейкам надо возбуждать уголовные дела, проводить полноценное расследование и передавать такие дела в суд.

- Фейки наносят очень серьезный ущерб нашей национальной безопасности, моральному климату, общему положению дел в стране, поэтому мы полагаем, что информационная безопасность должна усиливаться в том числе и мерами реформирования нашего уголовного и иного законодательства, - сказал Бастрыкин.

Серьезную опасность от фейков подчеркивает не только глава Следственного комитета РФ. Так еще в начале года Генпрокуратура заявляла, что прошедший 2020 год поставил печальный рекорд по выявленной фальсифицированной информации в интернете. Этому во многом способствовал коронавирус.

По статистике Роскомнадзора, только прошлой осенью им были получены несколько сотен требований о блокировке опасного вранья в интернете. И что характерно - больше половины таких фейков касалось именно распространения вируса.

Да, за ложь в интернете стали наказывать более сурово. Напомним, что еще весной прошлого года Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. Они "подняли цены" на вранье. Те же штрафы за ложь о коронавирусе увеличились до 300-400 тысяч рублей.

А вот уголовная ответственность подняла и эти немаленькие штрафы до двух миллионов рублей, и это если не считать основного наказания - лишение свободы от трех до пяти лет.

Но время показало, что наказанных граждан хоть и было за это время немало, но общую картину это не сильно изменило. Фейки в Сети продолжают появляться.

В связи с этим Александр Бастрыкин предлагает еще серьезнее ужесточить ответственность за распространение фейков.

Что считает необходимым сделать руководитель Следственного комитета?

По его мнению, надо дополнить статью 63 Уголовного кодекса РФ отягчающим обстоятельством, "связанным с совершением преступления с публичной демонстрацией в СМИ либо посредством информационно-коммуникационных технологий".