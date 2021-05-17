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17.05.2021 17:44
Рубрика: Власть

Госдума обсудит с IT-компаниями поправки об их "приземлении" в России

Текст: Татьяна Замахина
Госдума выслушает предложения IT-компаний на тему нового законопроекта о регулировании их деятельности (в том числе - об открытии филиалов в РФ). Однако решение законодатели будут принимать в первую очередь исходя из интересов страны. Об этом журналистам заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее стало известно, что ко второму чтению законопроекта о регулировании зарубежных IT-компаний предложена норма об обязательном открытии ими филиалов в РФ (так называемом "приземлении"). За отсутствие таковых накажут, в частности, запретом на рекламу и блокировкой переводов - о таких поправках ранее сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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Журналисты спросили, пройдут ли эти нормы широкое обсуждение.

"В любом случае будет правильно выслушать предложения компаний. Всегда нужно выслушивать мнение стороны, которая будет работать по этим законам, - подчеркнул Володин. - Мы будет приглашать их обсуждать".

А дальше - дело уже за законодателями, отметил он. "Мы будет разрабатывать законы, исходя из национальных интересов нашей страны", - предупредил спикер.

"В первую очередь те, кто получает баснословные доходы не идут на саморегулирование, - объяснил Володин. - Даже после того, когда закон принят, пытаются найти лазейки, чтобы продолжать получать свою прибыль".

В связи с этим председатель ГД процитировал английского публициста XIX века Tомаса Даннинга, слова которого в своем "Капитале" использовал Карл Маркс. Согласно этой цитате, при стопроцентной прибыли капитал "попирает все человеческие законы, при 300 процентах - нет такого преступления, на которое он не рискнул бы".

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