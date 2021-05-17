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17.05.2021 23:55
Рубрика: В мире

Япония готовится создать межконтинентальные космические корабли

Текст: Константин Волков
Министерство образования, науки и технологий Японии обнародовало дорожную карту развития межконтинентальных пассажирских перевозок космическими кораблями, что позволит сократить полетное время между крупнейшими городами мира до двух часов.

Согласно плану, сообщает японская газета Mainichi, создать новое транспортное средство предполагается на базе космической ракеты-носителя H3, которая сейчас разрабатывается под патронажем Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Первый полет H3 на орбиту намечен на конец нынешнего - начало следующего года.

Фото: (AP Photo/Eugene Hoshiko
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В ходе модернизации новой ракеты японская сторона рассчитывает делать H3 многоразовой, что позволит снизить в 2030 годах примерно вдвое стоимость запуска. Сейчас один запуск стоит 5 миллиардов иен (около 46 миллионов долларов). Испытания многоразовой ракеты совместно с Германией и Францией могут начаться уже в 2022 году. Пока что японские разработчики ориентируются на ускоритель ракеты Falcon 9 компании Space X, который можно использовать примерно десять раз.

Затем японские частные компании создадут многоразовые пассажирские космические корабли для перемещения между континентами. Корабли будут двух видов: одни смогут взлетать и приземляться на взлетно-посадочных полосах, как самолеты, другие же станут взлетать и приземляться вертикально, как Starship Илона Маска.

Японский план базируется на масштабном исследовании будущего рынка пассажирских перевозок, из которого следует, что спрос вы высокоскоростной транспорт, соединяющий мегаполисы в различных точках земного шара, будет расти в ближайшие десятилетия, и компании, из-за чего этот рынок станет одним из крупнейших в мире.

В мире Восточная Азия Япония

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