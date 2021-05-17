Япония готовится создать межконтинентальные космические корабли

Согласно плану, сообщает японская газета Mainichi, создать новое транспортное средство предполагается на базе космической ракеты-носителя H3, которая сейчас разрабатывается под патронажем Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Первый полет H3 на орбиту намечен на конец нынешнего - начало следующего года.
В ходе модернизации новой ракеты японская сторона рассчитывает делать H3 многоразовой, что позволит снизить в 2030 годах примерно вдвое стоимость запуска. Сейчас один запуск стоит 5 миллиардов иен (около 46 миллионов долларов). Испытания многоразовой ракеты совместно с Германией и Францией могут начаться уже в 2022 году. Пока что японские разработчики ориентируются на ускоритель ракеты Falcon 9 компании Space X, который можно использовать примерно десять раз.
Затем японские частные компании создадут многоразовые пассажирские космические корабли для перемещения между континентами. Корабли будут двух видов: одни смогут взлетать и приземляться на взлетно-посадочных полосах, как самолеты, другие же станут взлетать и приземляться вертикально, как Starship Илона Маска.
Японский план базируется на масштабном исследовании будущего рынка пассажирских перевозок, из которого следует, что спрос вы высокоскоростной транспорт, соединяющий мегаполисы в различных точках земного шара, будет расти в ближайшие десятилетия, и компании, из-за чего этот рынок станет одним из крупнейших в мире.