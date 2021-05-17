В "чайных" регионах Индии разбушевалась пандемия коронавируса - сотни работников плантаций слегли с COVID-19. К коронавирусу добавились и природные напасти - сильная жара и засуха. Все это может помешать сбору урожая и, как следствие, привести к росту цен на чай, прогнозирует The Financial Times.

Индия - второй после Китая крупнейший экспортер чая в мире. По данным статистического портала International Trade Centre (ITC), страна за 2019 год поставила за рубеж чая на 813,8 млн долларов (данных за 2020 год еще не представлено). Если со вспышкой "ковида" вовремя не совладать, цены на индийский чай могут вырасти. Аналитическая компания Mintec подсчитала, что в апреле на торгах в Калькутте цены выросли более чем на 40% по сравнению с предыдущим месяцем.

Россия - один из основных потребителей индийского чая. Мы на втором месте по объемам поставок после Ирана. Третий крупнейший покупатель индийского чая - США.

И все же основной поставщик чая в Россию - Шри-Ланка. В 2020 году импорт оттуда достиг 123,5 млн долларов. Из Индии мы поставили чая на 91,9 млн (чуть более 22% импортируемого чая). Также мы закупаем чай в Кении, Китае и других странах.

Проблемы в Индии могут открыть окно возможностей для поставщиков чая из других стран, считают в Mintec. Например, из той же Шри-Ланки. Они смогут нарастить свои поставки в крупные страны, заместив Индию.

Кроме того, не стоит забывать, что лидером по поставкам чая остается Китай - если объемы экспорта из Индии недотягивают до миллиарда долларов, то экспорт чая из Китая стабильно превышает 2 млрд долларов.