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17.05.2021,  
09:51
Текст:  Светлана Цыганкова

Испытания гиперзвукового "Циркона" могут завершиться до конца лета

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Испытания ракетных комплексов с гиперзвуковой ракетой "Циркон" для надводных кораблей планируют завершить до конца лета нынешнего года. Фрегаты проекта 22350 станут первыми носителями этих ракет. Речь идет о кораблях "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
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Об этом РИА Новости сообщил источник в судостроительной отрасли. Он добавил, что планируемые испытания пройдут с борта фрегата "Адмирал Горшков" как по морским, так и по береговым мишеням. Собеседник не исключил и залповой стрельбы двумя ракетами по наземной и морской цели.

"РГ" уже писала о том, что фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" впервые произведет залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон". Их запустят с промежутком в несколько секунд. В прошлом году фрегат уже выполнил три пуска ракеты "Циркон": два - по морским целям, один - по наземной.

Фрегаты проекта 22350 - головной "Адмирал Горшков" и первый серийный "Адмирал Касатонов" несут 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет. Они могут использовать в том числе и гиперзвуковые "Цирконы".

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