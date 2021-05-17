Кабмин утвердил госпрограмму по вовлечению в оборот сельских земель

В ближайшие десять лет правительство готово направить на вовлечение земель в сельхозоборот и мелиорацию более 530 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Глава кабмина утвердил разработанную по поручению президента новую госпрограмму для эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства и развития мелиоративного комплекса. "Госпрограмма рассчитана на десять лет, и по ее итогам введем в оборот более 13 миллионов гектаров земель", - подчеркнул Мишустин.

На первом этапе - в ближайшие пять лет - будет создана достоверная база данных. В ней появятся сведения о земельных участках в 83 регионах, которые предполагается вовлечь в оборот. По части мелиорации планируется осушать участки, высаживать лесозащитные полосы, бороться с эрозией, опустыниванием земель, а также применять целый комплекс других мер. "За десять лет на реализацию госпрограммы из федерального бюджета планируется направить более 530 миллиардов рублей", - сообщил председатель правительства.

Документ нацелен на решение двух задач, пояснил премьер. "В стране не должно быть заброшенных, ненужных участков, границы, которых даже не определены", - заявил он. Кроме того, в единой информационной системе о землях сельхозназначения уже идет сбор данных, включая сведения о составе почв, севообороте, мелиоративных системах и гидротехнических сооружениях. "По сути, создаем витрину для инвестора, удобную как для начинающего фермера, так и для крупного агрохолдинга", - сказал Михаил Мишустин.