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17.05.2021 10:22
Рубрика: Общество

Кабмин утвердил правила использования электронного сертификата для инвалидов

Текст: Василий Кошкин

Правительство утвердило порядок использования электронного сертификата на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России.

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"Обеспечение таких граждан необходимыми изделиями теперь будет не только в натуральной форме или с использованием механизма компенсации, но и с помощью электронного сертификата", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заявление на сертификат можно будет подать в региональном отделении Фонда социального страхования и в личном кабинете портала госуслуг. При этом если цена средства реабилитации будет выше предельной стоимости, предусмотренной сертификатом, гражданин вправе доплатить разницу из собственных средств.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что электронные сертификаты для инвалидов будут внедрены в сентябре.

Общество Здоровье Правительство Минтруд Господдержка инвалидов

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