Утверждены требования к антитеррористической защищенности летних лагерей

"Мы утвердили новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. - По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация. Они должны будут соблюдаться в полном объеме".

Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено лично контролировать, как идет оказание помощи семьям погибших и пострадавших в Казани. "Если понадобится, надо быть готовыми оперативно оказать поддержку людям. Это наша общая беда, и, разумеется, никто не останется равнодушным", - подчеркнул Мишустин.