Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников

Долговая нагрузка россиян выросла до рекордных значений (11,7 процента к началу 2021 года), сообщает Центробанк РФ. А суммарная задолженность граждан, по данным Росстата, по итогам прошлого года достигла 20 триллионов рублей.

Как правило, не все должники исправно возвращают деньги, тем самым ухудшая свою кредитную историю. А, между тем, кредитный рейтинг - один из главных параметров, на основании которого банки принимают решение о выдаче или отказе в займе. Так что если история будет изрядно испорчена, то в следующий раз человек уже не сможет получить кредит.

Чтобы этого не происходило специально для "Российской газеты" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал, как улучшить свою кредитную историю:

- Обычно о кредитной истории люди вспоминают в ситуациях, когда очень нужны деньги, а банки отказывают в кредите, если у вас плохой рейтинг.

К сожалению, в этот момент ничего уже исправить нельзя. Но можно поработать на перспективу, ведь хорошая кредитная история - это залог, что вы получите необходимые вам средства в тот момент, когда это действительно нужно.

Кредитная история, напомню, это информация о всех кредитах и займах, о фактах банкротства, невыплаченных долгах, штрафах и тому подобное за последние 10 лет. В среднем для исправления плохой кредитной истории потребуется от 15 до 30 месяцев.

Что портит кредитную историю

Испортить кредитную историю (КИ) могут просрочки по платежам, банкротство, наличие долгов и неоплаченных штрафов, частые обращения к КИ, банковские ошибки и мошеннические действия.

В случае с банковскими ошибками или мошенничеством, когда якобы от вашего имени подавались заявки на кредит, надо обращаться в те организации, которые вносили сведения в бюро кредитных историй (БКИ) или в само бюро. И доказывать свою правоту.

Каким-то организациям достаточно будет вашего заявления, чтобы удалить сведения из БКИ, какие-то потребуют решения суда. Несмотря на то, что это может быть достаточно нелегкий путь, решением таких вопросов надо заниматься.

Если кредитная история была испорчена по вашей вине, то остается только длительно и кропотливо ее исправлять. Для этого существует несколько способов.

Кредитная карта

Если в вашей истории не совсем все плохо, вы можете рассчитывать на кредитную карту. Ее получить гораздо проще, чем, к примеру, потребительский кредит.

Кредитные карты могут выдавать с небольшим лимитом в 10-15 тысяч рублей. Пользуйтесь ей по назначению и вовремя вносите платежи. И данные о том, что вы благонадежный заемщик поступят в кредитную историю, а ваш рейтинг будет расти.

Карта рассрочки

Получить карту рассрочки еще проще, чем кредитную. Их предлагают оформить во многих крупных магазинах. И их выдают даже тем, у кого плохая история.

Обычно они имеют небольшой лимит около 15 тысяч рублей. Если вовремя вносить платежи по такой карте, кредитная история тоже будет улучшаться.

Товары в кредит

Практически во всех крупных магазинах сейчас можно приобрести товары в кредит. Возможно, на дорогие вещи с плохой кредитной историей рассчитывать не придется, но, например, микроволновку вполне можно взять. И при своевременном внесении платежей, данные также будут поступать в БКИ и улучшать вашу историю.

Специальные банковские программы

В российских банках начали появляться специальные программы для заемщиков, желающих улучшить свою кредитную историю.

Даже в самой плохой ситуации есть вероятность, что вам выдадут сначала один символический кредит, допустим 2-3 тысячи рублей, затем займ побольше в 10 тысяч рублей. Если вы все добросовестно выплатите, в дальнейшем можете рассчитывать на более крупную сумму - до 50 тысяч рублей. И так далее.

Открытие депозита

Если у вас низкий кредитный рейтинг, вы можете попробовать открыть депозит в банке, в котором хотите потом получить займ. По факту это никак не влияет на вашу историю. Но банк, видя, что у вас на счету есть деньги, может признать вас благонадежным заемщиком.

Закрытие небанковских долгов

Помимо кредитных обязательств в вашей истории отображаются неоплаченные штрафы, долги по ЖКХ, алиментам и так далее. Для того, чтобы улучшить рейтинг, их надо погасить.

Какие ошибки часто совершают

Ни в коем случае не нужно обращаться во всевозможные организации, которые обещают за деньги в короткие сроки исправить вашу кредитную историю. Быстро и легально этого сделать невозможно. Значит, вы имеете дело с мошенниками.

Надо учитывать также тот факт, что отказать в кредите могут на основании того, что к вашей кредитной истории обращаются слишком часто. Информация кто именно делает запрос отображается не всегда, но банки могут сделать вывод, что вы постоянно подаете заявки на кредиты в большое количество организаций и вам отказывают.

Для того, чтобы этого избежать не надо подавать заявку сразу в большое число банков. Для начала достаточно одного-двух. Если там отказали, то только в этом случае имеет смысл пробовать получить займ еще раз.