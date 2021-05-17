Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников

Как правило, не все должники исправно возвращают деньги, тем самым ухудшая свою кредитную историю. А, между тем, кредитный рейтинг - один из главных параметров, на основании которого банки принимают решение о выдаче или отказе в займе. Так что если история будет изрядно испорчена, то в следующий раз человек уже не сможет получить кредит.
Чтобы этого не происходило специально для "Российской газеты" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал, как улучшить свою кредитную историю:
- Обычно о кредитной истории люди вспоминают в ситуациях, когда очень нужны деньги, а банки отказывают в кредите, если у вас плохой рейтинг.
К сожалению, в этот момент ничего уже исправить нельзя. Но можно поработать на перспективу, ведь хорошая кредитная история - это залог, что вы получите необходимые вам средства в тот момент, когда это действительно нужно.
Кредитная история, напомню, это информация о всех кредитах и займах, о фактах банкротства, невыплаченных долгах, штрафах и тому подобное за последние 10 лет. В среднем для исправления плохой кредитной истории потребуется от 15 до 30 месяцев.
Что портит кредитную историю
Испортить кредитную историю (КИ) могут просрочки по платежам, банкротство, наличие долгов и неоплаченных штрафов, частые обращения к КИ, банковские ошибки и мошеннические действия.
В случае с банковскими ошибками или мошенничеством, когда якобы от вашего имени подавались заявки на кредит, надо обращаться в те организации, которые вносили сведения в бюро кредитных историй (БКИ) или в само бюро. И доказывать свою правоту.
Каким-то организациям достаточно будет вашего заявления, чтобы удалить сведения из БКИ, какие-то потребуют решения суда. Несмотря на то, что это может быть достаточно нелегкий путь, решением таких вопросов надо заниматься.
Если кредитная история была испорчена по вашей вине, то остается только длительно и кропотливо ее исправлять. Для этого существует несколько способов.
Кредитная карта
Если в вашей истории не совсем все плохо, вы можете рассчитывать на кредитную карту. Ее получить гораздо проще, чем, к примеру, потребительский кредит.
Кредитные карты могут выдавать с небольшим лимитом в 10-15 тысяч рублей. Пользуйтесь ей по назначению и вовремя вносите платежи. И данные о том, что вы благонадежный заемщик поступят в кредитную историю, а ваш рейтинг будет расти.
Карта рассрочки
Получить карту рассрочки еще проще, чем кредитную. Их предлагают оформить во многих крупных магазинах. И их выдают даже тем, у кого плохая история.
Обычно они имеют небольшой лимит около 15 тысяч рублей. Если вовремя вносить платежи по такой карте, кредитная история тоже будет улучшаться.
Товары в кредит
Практически во всех крупных магазинах сейчас можно приобрести товары в кредит. Возможно, на дорогие вещи с плохой кредитной историей рассчитывать не придется, но, например, микроволновку вполне можно взять. И при своевременном внесении платежей, данные также будут поступать в БКИ и улучшать вашу историю.
Специальные банковские программы
В российских банках начали появляться специальные программы для заемщиков, желающих улучшить свою кредитную историю.
Даже в самой плохой ситуации есть вероятность, что вам выдадут сначала один символический кредит, допустим 2-3 тысячи рублей, затем займ побольше в 10 тысяч рублей. Если вы все добросовестно выплатите, в дальнейшем можете рассчитывать на более крупную сумму - до 50 тысяч рублей. И так далее.
Открытие депозита
Если у вас низкий кредитный рейтинг, вы можете попробовать открыть депозит в банке, в котором хотите потом получить займ. По факту это никак не влияет на вашу историю. Но банк, видя, что у вас на счету есть деньги, может признать вас благонадежным заемщиком.
Закрытие небанковских долгов
Помимо кредитных обязательств в вашей истории отображаются неоплаченные штрафы, долги по ЖКХ, алиментам и так далее. Для того, чтобы улучшить рейтинг, их надо погасить.
Ни в коем случае не нужно обращаться во всевозможные организации, которые обещают за деньги в короткие сроки исправить вашу кредитную историю. Быстро и легально этого сделать невозможно. Значит, вы имеете дело с мошенниками.
Надо учитывать также тот факт, что отказать в кредите могут на основании того, что к вашей кредитной истории обращаются слишком часто. Информация кто именно делает запрос отображается не всегда, но банки могут сделать вывод, что вы постоянно подаете заявки на кредиты в большое количество организаций и вам отказывают.
Для того, чтобы этого избежать не надо подавать заявку сразу в большое число банков. Для начала достаточно одного-двух. Если там отказали, то только в этом случае имеет смысл пробовать получить займ еще раз.