Кардиолог развеяла мифы о работе сердца

Врач-кардиолог, академик РАН, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова, специалист по аритмии сердца ответила "KP.ru" на самые распространенные вопросы.

Сегодня, по словам академика, аритмия перестала быть смертельно опасной болезнью. При грамотном лечении можно добиться практически стопроцентного исцеления, поскольку появились новые, современные технологии лечения.

Порой можно даже поставить прибор, который будет задавать нужный пульс, и человек спасен.

Такой аппарат подходит тем пациентам, у кого редкий пульс. Его устанавливают в одну или две камеры сердца, программируют на увеличение частоты сердечных сокращений при физических нагрузках и уменьшении частоты в фазе сна.

На вопрос, правда ли, что сколько человеку отмерено на жизнь ударов сердца, столько оно и проработает, академик ответила, что это глупость. Частота ритма - совершенно независимый показатель того, как долго проживет человек. По данным исследований, действительно, люди, которые имеют более редкий пульс - 48-52 удара в минуту - живут, как правило, дольше. "Но это отражает не принцип экономии ударов сердца, а особенность парасимпатической, вегетативной и нервной системы, которая оказывает определенный защитный эффект. Это хорошо до определенных пределов и до определенного возраста, - отметила кардиолог. - Когда мы становимся старше, такого количества сердечных ударов может быть недостаточно. Тогда мы назначаем препараты-антиаритмики или ставим стимулятор".

Что касается нормы для здоровья сердца 10 тысяч шагов каждый день, эксперт ответила, что столько ходить получается далеко не у всех. Поэтому можно заменять их другими ритмичными упражнениями - с помощью обычной скакалки или плавания. В любом случае, привычка следить за физической формой должна стать такой же, как привычка чистить зубы.

Кардиолог рассказала, в каком случае нужно применять статины против повышенного холестерина. Обязательно к приему они для пациентов, которые перенесли операцию по поводу патологии коронарных сосудов, например, стентирование. Если же пациенту 25 лет, и у него генетически повышенный уровень холестерина, то применение статинов сразу ему не всегда нужно, лишь с возрастом, с повышением факторов риска, врач принимает решение о компенсации этого нарушения.

Настоящей бедой сегодня являются не статины, а БАДы, которые население пьет порой без разбора и в больших количествах. Также нужно быть с аспирином, популярность которого особенно возросла во время ковид. На самом деле в клиниках используют уже более современные антикоагулянты, в то время как неконтролируемый прием аспирина может привести к риску кровотечений.

Также Голухова не стала утверждать, что коронавирус - заболевание системы кровообращения и "бьет" прежде всего по сердцу. Коронавирус разрушает стенки кровеносных сосудов в любых органах, и куда именно направлен больше всего удар, тот орган и будет страдать больше.