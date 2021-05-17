Лукашенко подписал законы по обеспечению национальной безопасности

Документ, подписанный Александром Лукашенко, уточняет агентство, вносит изменения в законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел, иных правоохранительных органов и военизированных организаций. Конкретизируются также основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей и транспортных средств.

Обозреватели обращают внимание, что новым законом уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Сотрудники правоохранительных органов, в частности, не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов. Кроме того, они наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

Одновременно расширен круг лиц, подлежащих в Беларуси государственной защите. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные главой государства в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников органа государственной охраны".

В обновленной редакции, информирует агентство, в него включены военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в случаях выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка; сотрудники Службы безопасности президента РБ и оперативно-аналитического центра при главе государства; иные лица в связи с посягательством на их безопасность; близкие вышеперечисленных лиц.

Из утвержденного документа следует, что меры защиты можно будет применять к любому лицу, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к государственным служащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их близким.

Кроме того, новым законом устанавливается возможность применения мер государственной защиты и в случае отсутствия непосредственной угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество защищаемых лиц совершенствуется порядок применения отдельных мер государственной защиты. Так, например, вводится возможность изменения внешности не только самого защищаемого лица, но и его близких. Основанием для применения меры безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений может являться вступление или назначение защищаемого лица на должность, нахождение его в должности.

Основные положения новых законов, уточняет агентство, вступают в силу через месяц после их официального опубликования.