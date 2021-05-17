Marvel опубликовала сцену погони из "Черной Вдовы" с Йоханссон

На премии MTV Movie & TV Awards студия Marvel представила отрывок из грядущего фильма "Черная Вдова".

Сцены погони - неотъемлемая часть картин киновселенной, и в новом ролике Наташа Романофф вместе с Еленой Беловой пытаются на автомобиле уйти от преследующей их мотоциклистки.

В грядущей киноленте Скарлетт Йоханссон, скорее всего, вернется к роли знаменитой супершпионки в последний раз, также в проекте снялись Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор.

"Черная Вдова" стартует в российских кинотеатрах 7 июля 2021.