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Marvel опубликовала сцену погони из "Черной Вдовы" с Йоханссон

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    17.05.2021, 14:24
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На премии MTV Movie & TV Awards студия Marvel представила отрывок из грядущего фильма "Черная Вдова".

Сцены погони - неотъемлемая часть картин киновселенной, и в новом ролике Наташа Романофф вместе с Еленой Беловой пытаются на автомобиле уйти от преследующей их мотоциклистки.

В грядущей киноленте Скарлетт Йоханссон, скорее всего, вернется к роли знаменитой супершпионки в последний раз, также в проекте снялись Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор.

"Черная Вдова" стартует в российских кинотеатрах 7 июля 2021.

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