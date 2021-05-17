МИД: Надо провести встречу ближневосточного "квартета" на уровне министров

Эскалация ситуации в зоне палестино-израильского конфликта требует проведения встречи ближневосточного "квартета" на министерском уровне. Об этом заявили в МИД РФ по итогам прошедших накануне экстренных консультаций спедпредставителей "квартета" от России, США, ООН и ЕС.

Как отметили на Смоленской площади, "были обсуждены возможные практические шаги, направленные на скорейшую деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильской силовой конфронтации, установление режима прекращения огня и обеспечение защиты гражданского населения". Участники консультаций подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения норм международного гуманитарного права.

Российская сторона обратила внимание, что крайне важно также в кратчайшие сроки приступить к созданию благоприятных условий для открытия политических перспектив урегулирования кризиса и перезапуска прямых палестино-израильских переговоров. Именно эту цель и будут преследовать переговоры "квартета" на министерском уровне, а также консультации "четверки" с ключевыми арабскими странами, палестинцами и израильтянами.