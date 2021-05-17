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17.05.2021 16:28
Рубрика: Власть

МИД: Наибольшую важность будут иметь действия США, а не их риторика

Текст: Юрий Когалов
Все вопросы, касающиеся стратегической стабильности, должны лежать на столе переговоров между Россией и США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность, ядерное и неядерное оружие, наступательное и оборонительное оружие, все, что влияет на стратегическую стабильность, должно быть на столе переговоров", - отметил Лавров. По его словам, Москва неоднократно заявляла о своей позиции. "Американцы наш подход знают, мы уже и новой администрации передавали соответствующие неофициальные документы", - заявил глава МИД РФ.

Фото: Reuters
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Он выразил надежду, что предстоящие переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике позволят прояснить "конкретные намерения США в том, что касается отношений с нами, и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе наши интересы". Позволят увидеть, где интересы совпадают, где можно найти баланс этих интересов на основе взаимного уважения.

При этом Лавров подчеркнул, что наибольшую важность будут иметь конкретные шаги Вашингтона, а не его риторика. "Если это стабильные и предсказуемые санкции, это, наверное, не то, что нужно нам. И мы будем относиться к призывам Соединенных Штатов нормализовать отношения не по словам, которых уже слишком много, а по конкретным делам", - отметил российский министр.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

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