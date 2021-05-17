Минпросвещения еще раз проштудировало учебники. "В подавляющем большинстве (не решаюсь сказать, что во всех) война освещена, на мой взгляд, достаточно корректно", - заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Это учебники, которые утверждались учебно-методическим советом при министерстве. Чубарьян является его членом. "Учебников рекомендовано много. Их, наверное, больше, чем необходимо, но в случае, о котором говорил президент, речь шла об учебном пособии для колледжей. Это проблема. Они не проходят экспертизу. И как бы находятся вне контроля министерства", - сказал академик.

Роль России в мировой истории - должна быть сквозной

В Госдуме во втором чтении рассматривается проект закона, который распространяет правила экспертизы по учебникам на все средние учебные заведения. Это важно, когда большой процент школьников после девятого класса уходят за профессиональным образованием из школ. Получается, что они не захватывают историю XX века, которая изучается в 10-11 классах. Поэтому Российское историческое общество в последней четверти девятого класса предложило уделить внимание ключевым вопросам современной истории - Русская революция, Великая Отечественная война, события конца 80-х - начала 90-х, воссоединение с Крымом.

В конце июня РИО также будет обсуждаться вопрос, как история Второй мировой войны освещается в учебниках. "Из уличных опросов видно, насколько плохо наши дети знают историю. Есть идея в конце 11 класса или на выпускном курсе в колледже ввести проверочные испытания по истории", - сообщил Чубарьян. По его мнению, должно быть скорректировано и преподавание всеобщей истории в школе. Сейчас идет работа над Концепцией. Предложения пройдут общественные слушания. Среди важных изменений - синхронизация уроков отечественной и всеобщей истории. "Если школьники на истории России изучают XVIII век, неправильно, если на всеобщей они проходят XV, - убежден ученый. - Было бы здорово, если бы нам удалось синхронизировать историю с литературой. Чтобы изучение "Войны и мира" Толстого примерно совпало с уроками об Отечественной войне 1812 года". Еще задача новых учебников - роль России в мировой истории - должна быть сквозной.