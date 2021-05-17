Минпросвещения разработает новые программы преподавания истории

В помощь учителям министерство просвещения разработает новые базовые рабочие программы по изучению истории, сообщает пресс-служба ведомства.

Раннее, оглашая Послание Федеральному Собранию, президент Владимир Путин обратил внимание на содержание одного из учебников: глава государства удивился тому, что в учебнике по истории не было информации о Сталинградской битве.

Министерство просвещения провело проверку не только учебников, но и программ по этому предмету, которые школы разрабатывали и применяли.

- Было проанализировано более 2 500 рабочих программ по предмету "История" для старших классов, - сообщает Минпросвещения. - По итогам проверки в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления.

Так, более половины из них не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда других важнейших для сохранения исторической памяти событий.

- Преподавание истории в школе - важный инструмент воспитания патриотизма и гражданственности у молодого поколения, - говорит министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Гордость за свою страну, уважение к ее прошлому, настоящему и будущему должны прививаться в ходе преподавания всех гуманитарных дисциплин. Прежде всего, курса отечественной истории.

Мониторинг ведомства также показал, что в школах с низкими образовательными результатами педагоги нередко опирались на некачественные методические образцы при разработке своих рабочих программ.

- Разработка новых программ будет вестись с привлечением ведущих научных коллективов. Ряд программ, прежде всего для 5-9 классов, планируется представить уже к началу нового учебного года, - подчеркивает Минпросвещения.

Ведомство также пообещало заняться повышением квалификации педагогов и усилить контроль за школами.