Минск будет добиваться признания геноцида белорусского народа в годы войны

Беларусь готовит обращение в международный трибунал для признания геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны. Как заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед, сейчас идет сбор необходимых для запуска этой процедуры доказательств, ведутся раскопки.

"В ближайшее время мы планируем представить в международный трибунал достаточный объем доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны", - отметил Швед, выступая в эфире в эфире телеканала "Беларусь-1". Однако он не стал уточнять, о какой именно инстанции идет речь.

По словам генерального прокурора, недавно открытое в стране уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы войны уже показало, что жертв нацистов гораздо больше, чем предполагалось ранее. На территории республики нет ни одного района, который бы не затронула эта беда. "Сегодня мы располагаем данными о сотнях прежде неизвестных мест массового уничтожения населения, либо мало изученных", - рассказал Швед. Места захоронений были обнаружены не только благодаря работе с архивными документами, материалами уголовных дел в отношении нацистских преступников, но и помощи местного населения. "Люди сами обращаются в органы следствия, в том числе письменно, дают свидетельские показания", - отметил генпрокурор.

Благодаря этой работе были установлены и сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов, в первую очередь литовских батальонов СС и польской Армии Крайова. "Сейчас готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами (а они еще живы, нам известно их место жительства) процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде", - добавил Швед, подчеркнув, что эти преступления не имеют срока давности.

Что касается недавно подписанного президентом Беларуси Александром Лукашенко закона "О недопущении реабилитации нацизма", то, как обратил внимание генпрокурор, впервые в законодательство введены термины "нацистские преступники", их "пособники", а также другие определения. Все это, по его словам, в дальнейшем позволит использовать весь арсенал правовых средств для противодействия реабилитации нацизма.