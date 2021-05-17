Мишустин назначил главой Росмолодежи Ксению Разуваеву

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксению Разуваеву. Она имеет большой опыт общественной деятельности, принимала активное участие в развитии волонтерского движения России. Ранее Разуваева занимала должность начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив Управления президента Российской Федерации по общественным проектам, возглавляла Роспатриотцентр.

Предшественник Разуваевой во главе Федерального агентства Александр Бугаев освобожден от должности и назначен первым заместителем министра просвещения.