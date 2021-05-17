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17.05.2021 20:08
Рубрика: Власть

Отдых без тревог

Михаил Мишустин определил меры безопасности для детских лагерей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
Детские лагеря и базы отдыха страны разделят на четыре категории. Для каждой премьер-министр Михаил Мишустин установил свои требования к антитеррористической безопасности.
Михаил Мишустин: Кабмин разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах страны. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Кабмин разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах страны. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Кабмин разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах страны. Фото: РИА Новости

После трагедии в гимназии N175 Казани вновь остро встал вопрос о защищенности детских учреждений. "По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация. Они должны будут соблюдаться в полном объеме", - заявил глава кабинета министров на совещании со своими заместителями.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Летом школы уйдут на летние каникулы, а дети разъедутся по стране в оздоровительные центры. Михаил Мишустин утвердил новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Их разделят на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе. Для каждой категории прописан свой комплекс мер. Организациям из четвертой предписано в том числе проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Для третьей категории необходимо дополнительно установить системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели. Во второй уже потребуются контрольно-пропускные пункты. Самые высокие требования установлены для первой категории. В таких учреждениях отдыха организуют особую систему охраны: за безопасность учреждений станут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск национальной гвардии или ведомственной охраны.

Выдавать лагерям категории будут специальные комиссии, в состав которых войдут представители региональной власти, местных органов безопасности, территориальных органов Росгвардии и МЧС. Они изучат территории и определят степень угрозы.

Новые требования не распространяются на лагеря, подлежащие обязательной охране войсками, а также организованные школами во время каникул, на туристические слеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней. В этих случаях безопасность детей будет регулироваться другими нормативными актами.

Все детские лагеря предлагается разделить на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе

Михаилом Мишустиным также утверждена новая госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса. Она рассчитана на десять лет. За это время планируется ввести в оборот более 13 миллионов гектаров. На первом этапе - в ближайшие пять лет - будет создана достоверная база данных. В ней появятся сведения о земельных участках в 83 регионах, которые предполагается вовлечь в оборот. По части мелиорации планируется осушать участки, высаживать лесозащитные полосы, бороться с эрозией, опустыниванием земель, а также применять целый комплекс других мер. "За десять лет на реализацию госпрограммы из федерального бюджета планируется направить более 530 миллиардов рублей", - сообщил председатель правительства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Документ нацелен на решение двух задач, пояснил премьер. "В стране не должно быть заброшенных, ненужных участков, границы которых даже не определены", - заявил он. Кроме того, в единой информационной системе о землях сельхозназначения уже идет сбор данных, включая сведения о составе почв, севообороте, мелиоративных системах и гидротехнических сооружениях. "По сути, создаем витрину для инвестора, удобную как для начинающего фермера, так и для крупного агрохолдинга", - сказал Михаил Мишустин.

Кадры

Ксения Разуваева возглавила Росмолодежь

Михаил Мишустин назначил главой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксению Разуваеву. Она имеет большой опыт общественной деятельности, принимала активное участие в развитии волонтерского движения России. Ранее Разуваева занимала должность начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив Управления президента Российской Федерации по общественным проектам, возглавляла Роспатриотцентр. Александр Бугаев, руководивший федеральным агентством, назначен первым заместителем министра просвещения.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Отдых детей в летних лагерях

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