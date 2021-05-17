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17.05.2021 16:03
Рубрика: Власть

На праймериз "Единой России" заявилось 228 депутатов Госдумы

Текст: Айсель Герейханова

Только 4% от общего числа заявок на праймериз "Единой России" на выборы в Госдуму поступило от действующих депутатов.

Володин зарегистрирован на предварительное голосование "Единой России"

Об этом заявил сенатор, председатель федерального оргкомитета предварительного голосования партии Александр Карелин.

"Если говорить о представительстве действующих депутатов Госдумы, то это всего лишь 4% от соискателей, 228 человек из действующих депутатов заявились в праймериз", - сказал он на брифинге для журналистов.

Карелин также добавил, что впервые более половины кандидатов праймериз - беспартийные.

Кроме того, более трети участников процедуры - молодые люди до 35 лет, а средний возраст участников в этом году составил 41 год. Всего на предварительное голосование подано 7 636 заявлений.

"Очевидно сработал призыв Владимира Путина к добровольцам, потому что треть списка - это те, кто активно проявил себя во время борьбы с пандемией", - отметил Карелин.

Он же сообщил, что почти 5% избирателей РФ зарегистрировались на праймериз как выборщики - это 5 млн человек.

Напомним, что праймериз, по итогам которых будут определены кандидаты "Единой России" на сентябрьские выборы в Госдуму, в онлайн-формате состоятся с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде они пройдут в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз состоятся 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. А победившие кандидаты будут утверждаться на съезде партии.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия"

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