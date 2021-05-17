На вьетнамских Т-54М3 оставили курсовые пулеметы механиков-водителей

Бронетанковая бригада первого военного округа Вьетнамской народной армии начала получать модернизированные Т-54М3.

Как сообщается, в настоящее время поставлено четыре таких танка, а к концу года их будет уже тридцать один, что позволит сформировать первый полноценный батальон.

Прошедшие обновление боевые машины наряду с полученными из России основными боевыми Т-90С в настоящее время считаются самыми современными в сухопутных войсках Вьетнама.

Их полные тактико-технические характеристики никогда официально не публиковались, однако известно, что в свое время большую помощь в создании этого варианта оказали израильские специалисты. В результате на "пятьдесят четвертых" появились "фирменные" для бронетехники ближневосточного государства элементы, такие как противокумулятивные стальные цепи с шарами.

Интересно, что вьетнамские танкисты не заделали находящееся в верхней лобовой детали сквозное отверстие для стрельбы из курсовых пулеметов СГМТ (возможно, их заменили на ПКТ), огонь из которых ведут механики-водители.

По всей видимости, их богатый боевой опыт показывает необходимость использования такого оружия, признанного в других армиях анахронизмом.