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04.05.2021,  
13:55
Текст:  Алексей Моисеев

Особая примета: чем вьетнамский Т-54 похож на израильскую "Меркаву"

На состоявшихся недавно во Вьетнамской Народной Армии состязаниях танковых экипажей среди различных бронированных машин можно было увидеть и модернизированные советские Т-54.

Военные эксперты обратили внимание на расположенную в задней части их башен защиту от кумулятивных боеприпасов, выполненную в виде специальных решетчатых экранов, а также прикрепленных к ним снизу стальных цепей с шарами.

Интересно, что ранее аналогичные конструкции в течение длительного времени применялись на различных версиях танков "Меркава". Сообщалось, что реальные боевые действия подтвердили эффективность этого простого и дешевого решения.

Позже, в ходе гражданской войны в Сирии, правительственные войска страны стали оборудовать такими цепями Т-72М1, известные как "Адра".

Сообщалось, что вьетнамским военным в их проектах модернизации старых "пятьдесят четвертых" как раз активно помогали израильские специалисты.

Танки также получили усиленное бронирование передней части корпуса и башни, цифровую систему управления огнем с лазерным дальномером, набором различных датчиков и тепловизором. Были заменены средства связи, появилась быстродействующая противопожарная защита.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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Первоначально предполагалось использовать вместо старой 100-мм пушки 105-мм, но позже решили на этом сэкономить.

Для улучшения характеристик подвижности увеличили мощность двигателя.

В настоящее время такие Т-54М считаются одними из самых современных танков ВНА, уступая по своим характеристикам лишь недавно приобретенным российским Т-90С, являющимся танками нового поколения.

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