На запад Индии обрушился самый сильный в этом столетии циклон

Мощный циклон, возникший в Аравийском море, обрушился на западное побережье Индии в понедельник, через несколько часов после того, как власти эвакуировали сотни тысяч людей и приостановили вакцинацию COVID-19 в одном штате.

Циклон Тауктае, самый мощный шторм в регионе за более чем два десятилетия, обрушился на берег в штате Гуджарат с сильным дождем, мощным штормовым и устойчивым ветром с порывами до 165 километров в час, сообщает Метеорологический департамент Индии. Синоптики предупредили о возможном значительном ущербе от сильных ветров, проливных дождей и наводнений в низинных районах. По предварительным данным, 12 человек погибли, а эвакуация сотен тысяч жителей осложняется пандемией коронавируса. Как сообщает информационное агентство Press Trust of India, в Махараштре погибли шесть человек. Столица штата Мумбаи пострадала от проливного дождя и сильного ветра, что вынудило власти приостановить полеты в главном аэропорте города. Шторм ранее унес жизни шести человек в штатах Керала, Карнатака и Гоа, прежде, чем он прошел вдоль западного побережья.

И шторм, и вирус могут усугубить последствия друг друга. Ураган уже привел к приостановке некоторых мероприятий по вакцинации, и существует больший риск передачи вируса в переполненных эвакуационных убежищах, сообщает Associated Press. В Гуджарате вакцинация была приостановлена ​​на два дня, и власти работали над эвакуацией сотен тысяч людей во временные убежища. Главный министр штата Виджай Рупани попросил чиновников обеспечить бесперебойную подачу кислорода в больницы. Рыболовные суда у побережья обоих штатов вернулись в гавани, тысячи спасательных команд, а также корабли и самолеты были развернуты для операций по восстановлению районов западного побережья страны, уже пострадавших от стихии.

Между тем, отмечают наблюдатели, меры по изоляции от вирусов могут замедлить работу по оказанию помощи заболевшим в районах, где свирепствует шторм, а ущерб от урагана может привести к разрушению дорог и блокированию жизненно важных линий снабжения вакцинами и медикаментами, необходимыми для пациентов с вирусами. Ущерб от шторма также, вероятно, особенно сильно скажется на бедных индийцах, которые с лихвой пострадали из-за экономического воздействия пандемии.

Глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Южной Азии Удая Регми сказал, что циклон стал "ужасным двойным ударом" для семей, которые уже пострадали от заражения COVID-19. Западному побережью Индии не привыкать к разрушительным циклонам, но изменение климатических условий в последние годы привело к тому, что они стали более интенсивными и более частыми. В мае 2020 года почти 100 человек погибли после того, как циклон Амфан, самый мощный шторм, обрушившийся на восточную Индию за более чем десятилетие, опустошил регион и оставил миллионы людей без электричества.