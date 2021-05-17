На запад Индии обрушился самый сильный в этом столетии циклон

Новости

Ученые: Акулы обладают внутренней навигационной системой, подобной GPS 23:17
В секторе Газа разбомблено здание катарского отделения Красного полумесяца 22:40
Один человек погиб, двое ранены при крушении вертолета под Архангельском 22:35
Полностью автономный корабль отправится через Атлантику без экипажа 22:27
ЕС согласился на перемирие с США по поводу тарифов 22:18
Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с ЧЕ по футболу 21:37
Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе 21:28
В США на свободу вышли два брата отсидевшие 30 лет по ложному обвинению 21:19
МГРО "Единой России": Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом 21:19
Галявиева направят в НИИ Сербского для психиатрической экспертизы 21:19
Опрос: Большинство немцев ждут перемен в политике правительства 21:12
Светлана Разворотнева: Доступный паркинг - не мечта, а необходимость 21:07
Аэродром на Земле Франца-Иосифа сможет принимать стратегические бомбардировщики 20:59
Турции предложили присоединиться к платформе "Путешествую без COVID-19" 20:49
В армии вакцинировали почти 834 тыс. человек 20:48
Правительство выделило 5 млрд рублей на кэшбэк за детские путевки 20:47
Бастрыкин взял на контроль расследование дела о стрельбе охранника по ребенку 20:13
Израиль нанес удар по главному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС 19:38
Похитителей певца Авраама Руссо освободили за истечением срока давности 19:37
Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон 19:19
Патриарх Кирилл: В тюрьмах более тысячи православных храмов и молитвенных комнат 19:17
Для пострадавших в казанской гимназии собрали 73 миллиона рублей 19:16
В Петербурге развернут более 450 новых коек для пациентов с COVID-19 19:04
Росстат: Снижение экономики России в I квартале замедлилось до 1% 19:00
СИЗО "Бутырка" был обесточен в течение часа 18:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 23:02
Рубрика: В мире

На запад Индии обрушился самый сильный в этом столетии циклон

Текст: Максим Макарычев
Мощный циклон, возникший в Аравийском море, обрушился на западное побережье Индии в понедельник, через несколько часов после того, как власти эвакуировали сотни тысяч людей и приостановили вакцинацию COVID-19 в одном штате.

Циклон Тауктае, самый мощный шторм в регионе за более чем два десятилетия, обрушился на берег в штате Гуджарат с сильным дождем, мощным штормовым и устойчивым ветром с порывами до 165 километров в час, сообщает Метеорологический департамент Индии. Синоптики предупредили о возможном значительном ущербе от сильных ветров, проливных дождей и наводнений в низинных районах. По предварительным данным, 12 человек погибли, а эвакуация сотен тысяч жителей осложняется пандемией коронавируса. Как сообщает информационное агентство Press Trust of India, в Махараштре погибли шесть человек. Столица штата Мумбаи пострадала от проливного дождя и сильного ветра, что вынудило власти приостановить полеты в главном аэропорте города. Шторм ранее унес жизни шести человек в штатах Керала, Карнатака и Гоа, прежде, чем он прошел вдоль западного побережья.

Фото: AFP/Arun SANKAR
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 24 миллиона

И шторм, и вирус могут усугубить последствия друг друга. Ураган уже привел к приостановке некоторых мероприятий по вакцинации, и существует больший риск передачи вируса в переполненных эвакуационных убежищах, сообщает Associated Press. В Гуджарате вакцинация была приостановлена ​​на два дня, и власти работали над эвакуацией сотен тысяч людей во временные убежища. Главный министр штата Виджай Рупани попросил чиновников обеспечить бесперебойную подачу кислорода в больницы. Рыболовные суда у побережья обоих штатов вернулись в гавани, тысячи спасательных команд, а также корабли и самолеты были развернуты для операций по восстановлению районов западного побережья страны, уже пострадавших от стихии.

Между тем, отмечают наблюдатели, меры по изоляции от вирусов могут замедлить работу по оказанию помощи заболевшим в районах, где свирепствует шторм, а ущерб от урагана может привести к разрушению дорог и блокированию жизненно важных линий снабжения вакцинами и медикаментами, необходимыми для пациентов с вирусами. Ущерб от шторма также, вероятно, особенно сильно скажется на бедных индийцах, которые с лихвой пострадали из-за экономического воздействия пандемии.

Глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Южной Азии Удая Регми сказал, что циклон стал "ужасным двойным ударом" для семей, которые уже пострадали от заражения COVID-19. Западному побережью Индии не привыкать к разрушительным циклонам, но изменение климатических условий в последние годы привело к тому, что они стали более интенсивными и более частыми. В мае 2020 года почти 100 человек погибли после того, как циклон Амфан, самый мощный шторм, обрушившийся на восточную Индию за более чем десятилетие, опустошил регион и оставил миллионы людей без электричества.

В мире Юго-Восточная Азия Индия РГ-Видео

Главное сегодня

Путин поручил ввести учет домашних животных
Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется
Один человек погиб, двое ранены при крушении вертолета под Архангельском
РФ готова оказать содействие Еревану и Баку в вопросе делимитации границы
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону