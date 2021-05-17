Названы детали, указывающие на высокий уровень холестерина

О высоком уровне холестерина могут указать изменения во внешности человека. Как пишет Express, это, например, ксантомы.

Ксантомы - "жировые бугорки" на лице, расположенные в районе век, которые растут в течение нескольких месяцев. О повышенном уровня холестерина также могут сигнализировать серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз или роговичные дуги.

В тоже время такие изменения на лице могут говорить о гиперхолестеринемии, передающейся по наследству. Это значит, что печень человека плохо расщепляет избыточный холестерин.

Его уровень повышается при чрезмерном употреблении продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, мало подвижном образе жизни, курении и злоупотреблении алкоголем.