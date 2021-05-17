Нотариусы назвали риски при покупке загородной недвижимости

Сегодня человек рискует купить дачу с нечеткими границами, а потом годами судиться с соседями за метры и даже сантиметры земли, требуя передвинуть забор или защищая от подобных требований свой сарай.

Федеральная нотариальная палата назвала основные правовые риски при покупке земельных участков. Еще пару лет назад загородной недвижимостью владели 42 процента городских жителей, а более 30 процентов россиян хотели купить дачу. Таковы данные статистики. Пандемия обострила подобные мечты: люди все чаще присматриваются к объявлениям о продаже земель.

Нотариусы подробно объяснили, на что надо обратить внимание. Пожалуй, в первую очередь стоит побеспокоиться о прочности границ. На данный момент есть вероятность покупки земельных участков, которые не размежеваны. Нотариусы предупреждают: покупка такой земли несет в себе высокие риски.

"Если границы участка не определены, регистратор может приостановить регистрацию или отказать в ней. Даже если регистрация произошла - риски все равно есть. Могут возникнуть споры с владельцами соседних участков: иногда приходится передвигать забор, а порой случается, что построенный дом оказывается на соседской территории, что влечет за собой колоссальные проблемы", рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году суды рассмотрели более 3,3 тысячи споров о постановке земельного участка на кадастровый учет, соединенных со спорами о границах земельного участка. Лучше все-таки определиться с границами земли до того, как передать деньги продавцу.

Важно помнить, что и сведения о некоторых ограничениях, установленных в отношении использования участка, могут быть зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости только по тем участкам, границы которых установлены в соответствии с законодательством. К таким ограничениям относятся публичные сервитуты, зоны с особым использованием территорий (природоохранные зоны, зоны культурного наследия т.д.). Проще говоря, уже после покупки может выясниться, что через ваш участок пролегает важная тропинка, закрывать которую вы не имеете право. Так что вам останется только наблюдать, как посторонние ходят туда-сюда по вашей земле.

"Так, например, бывает, что семья хотела бы построить жилой дом, но участок, который они приобрели, относится к землям сельхозназначения, на которых делать этого нельзя, - продолжают в Федеральной нотариальной палате. - Или приобретатели не учитывают, что строение, которое находится на участке, является объектом культурного наследия, и планы о том, чтобы его снести и построить современный коттедж, не сбудутся. Эти моменты также стоит прояснить до покупки".

Также нотариусы советуют: если планируется приобретение участка, на котором есть постройки, необходимо узнать, принадлежат ли они тому, кто продает вам землю. Если принадлежат, то они должны быть проданы и переданы вам одновременно с участком. А если нет, соглашаться на сделку рискованно, ведь собственник строений обладает преимущественным правом покупки участка. И если это право нарушено, сделка будет оспорена. А удастся ли взыскать с продавца земли деньги - большой вопрос.

Чтобы не купить вместе с дачей кота в мешке, лучше обратиться к нотариусу. Он не только проводит правовую экспертизу предоставленных собственником земельного участка правоустанавливающих документов, разъясняет правовые последствия совершаемой сделки, обеспечивая тем самым законность и безопасность сделки, но и наделен правом запрашивать необходимую информацию из различных реестров.