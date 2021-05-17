Новак: Европе нужен "Северный поток-2", поэтому он будет достроен

Газопровод "Северный поток-2" не только российский проект, в нем участвуют крупнейшие европейские компании, которые заинтересованы в доведении его до конца. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак

"Газопровод "Северный поток-2" не только российский проект, в нем участвуют крупнейшие европейские компании, которые заинтересованы в доведении его до конца. Это сугубо коммерческий проект. Поэтому считаю, что он будет реализован", - сказал Новак в интервью газете "МК".

По его словам, противодействие достройке газопровода со стороны США - это протекционизм чистой воды. США упорно хочет реализовать в Европе свой, более дорогой, и поэтому недостаточно конкурентоспособный товар в виде сжиженного природного газа, считает зампред правительства.

"Подобного рода внерыночные методы экономической конкуренции США применяют не только в энергетическом секторе, а и по всем другим направлениям - в банковской сфере, в автомобильной и медицинской отраслях", - отметил Новак.