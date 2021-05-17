Новый тренд: Бизнес передумал нанимать работников на долгое время

На фоне пандемии коронавируса компании стали все чаще искать специалистов по управлению изменениями, обучать сотрудников онлайн и нанимать эйчаров (специалистов по управлению персоналом) под краткосрочные проекты. Тенденции на российском рынке труда в сфере HR (управления персоналом) проанализировали для "РГ" в международной рекрутинговой компании Hays.

Заниматься развитием персонала работодатели, несмотря на нестабильность в экономике, не перестали. Но бюджеты на привлечение внешних провайдеров и экспертов для обучения были сильно урезаны. И теперь компании стараются проводить тренинги своими силами. Многие полностью перевели свои программы обучения в онлайн.

Changemanagement - управление изменениями - в HR был востребован и до коронакризиса, однако за последний год спрос на таких специалистов заметно вырос. Дело в том, чтопандемия показала слабые стороны уже отлаженных процессов.

"Резко возросло внимание к условиям и охране труда - теперь профильные специалисты нужны практически в каждом офисе, - пояснили в Hays. - Еще одна категория, которая стала более востребованной за последний год, - это специалисты по построению HR-бренда, то есть имиджа компании как работодателя, а также эксперты в области внутренних коммуникаций. Спрос на таких профессионалов обоснован тем, что компаниям нужны люди, которые настроят работу гибридных команд, поддержат лояльность сотрудников даже в кризисное время и повысят привлекательность компании на рынке труда".

Для специалистов по развитию персонала все более необходимыми становятся IT-навыки. Все больше проектов связано с автоматизацией и доработкой программ. Компании активно внедряют автоматизацию различных блоков HR, а также геймификацию различных процессов. IT используются в кадровом учете, администрировании, внутренних коммуникациях, в системах компенсаций и льгот, блоках оценки, адаптации, обучения и развития персонала.

В целом увеличилось количество вакансий, созданных под выполнение конкретной краткосрочной задачи. Обычно она связана с какими-то крупными изменениями или оптимизацией в компаниях. Бизнес уже не может держать дорогих сотрудников в течение долгого времени, при этом растет потребность в "стороннем" управлении процессами.

Зарплаты в HR-отрасли изменились мало. Снижение если и было, то минимальное (на уровне пяти процентов) и, как правило, касалось бонусов. "В преуспевающих отраслях (фармацевтика, IT, Telecom, производство) спрос на эйчаров будет все так же велик. В отраслях, более подверженных внешним факторам, скорее всего, проявится тренд на сокращение численности HR-штата и развитие многофункциональных специалистов", - отметила старший консультант направления HR, Legal и OfficeSupport Анна Гаврилова.

В первом квартале 2021 года работодатели адаптировались к изменениям, вызванным пандемией, определили необходимые роли и грамотно перераспределили бюджеты. Они "разморозили" большинство HR-вакансий, которые были поставлены на паузув прошлом году.

"Сейчас предложений о работе в данной сфере много, а в некоторых сегментах рынка даже намечается дефицит соискателей, чего мы не наблюдали уже достаточно давно", - уточнила Анна Гаврилова.

В пятерку по востребованности в HR входят специалисты по кадровому делопроизводству, бизнес-партнеры по работе с персоналом, рекрутеры, менеджеры по развитию бренда работодателя и менеджеры HR-проектов.