Обещать и сделать: власти Китая ставят цели развития и добиваются их достижения

Довести до конца

Планировать цели развития по пятилеткам Китай начал в 1953-м году, и на сегодня разработал и реализовал уже 13 пятилетних планов. Чем успешнее шло развитие экономики, тем масштабнее становились задачи.

Взять, к примеру, ликвидацию нищеты в сельских районах. Эта цель была одним из приоритетов 13-й пятилетки. За 8 лет - к 2020-му году - КНР удалось вывести из-за черты бедности почти 100 миллионов сельских жителей.

Не меньшее внимание в стране уделяют и выполнению международных обязательств, в том числе борьбе с изменением климата. В 2009-м году на саммите в Копенгагене Китай обещал нарастить потребление неископаемых (или экологичных) видов топлива и довести их удельный вес в своем энергобалансе до 15 процентов к 2020-му году. Задачу удалось выполнить досрочно. По официальной статистике, уже в 2019-м году показатель увеличился до 15,3 процента. По данным министерства экологии и окружающей среды КНР, с 2005-го года уровень выбросов на единицу ВВП снизился почти вполовину. Эта цель была также достигнута раньше срока.

14-я пятилетка: новые задачи

В 2021 году Китай начал программу модернизации в рамках 14-го пятилетнего плана (2021-2025). В этот период страна планирует удержать показатель безработицы в городах на уровне ниже 5,5 процента, а также ежегодно увеличивать расходы на исследования и разработки на 7 процентов.

Также Китай планирует уменьшить потребление энергии на единицу ВВП на 13,5 процента и сократить выбросы углекислого года на 18 процентов. По планам, это поможет построить "зеленую" экономику и достичь целей по сокращению вредных выбросов. "Страна пройдет пик выбросов диоксида углерода до 2030-го года и достигнет углеродной нейтральности до 2060-го", - заявил Си Цзиньпин на климатическом саммите в апреле. Задача, как отмечают эксперты, не из простых, и для ее решения КНР придется приложить множество усилий.

"В период 14-й пятилетки мы должны ориентироваться на интересы общества, чтобы каждый ощутил перемены к лучшему. Мы должны стараться обеспечивать повышение уровня жизни в процессе стимулирования высококачественного развития. Мы должны больше фокусироваться на проблемах людей и путях их решения, принимать точечные меры, реализовывать их одну за другой, год за годом, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и были довольны", - подчеркнул Си Цзиньпин.