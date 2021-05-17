Обещать и сделать: власти Китая ставят цели развития и добиваются их достижения

Новости

На Дону "Последний звонок" пройдет в офлайн-формате 18:42
Песков заявил об отсутствии ясности по срокам саммита Путина и Байдена 18:31
В 43 года умер российский рэпер Винт 18:29
Сирены воздушной тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля 18:27
Госдума 19 мая рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу 18:15
В Санкт-Петербурге открыли аллею олимпийских чемпионов 18:15
В Оренбуржье задержали виновника пожара, уничтожившего 310 гектаров леса 18:08
Калининградец получил срок за ложное сообщение о взрыве 18:06
Путин наградил разработчиков каналов прицельных систем бронетанков 18:06
Путин внес в Госдуму соглашение СНГ о сотрудничестве по кибербезопасности 18:04
Умер режиссер "Завтрака с видом на Эльбрус" Николай Малецкий 18:03
Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется 18:02
Корабли Каспийской флотилии вышли на учения с ВМС Казахстана 17:55
В Думе сочли логичным решение ФРГ о продолжении укладки "Северного потока-2" 17:51
Комитет ГД по обороне поддержал денонсацию Договора по открытому небу 17:51
СМИ: США создали секретную армию из 60 тысяч бойцов 17:51
Уголовное дело экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня прекращено 17:47
Оренбургский школьник, устроивший смертельное ДТП, угнал машину у отца 17:45
Воссоединившаяся группа "Кино" сыграла три концерта в Москве 17:44
Заседание Давосского форума перенесено на 2022 год 17:32
В Apple Music появится музыка в самом высоком качестве 17:28
Поисковики нашли в Тульской области останки 27 советских солдат 17:22
Путин создал президентский фонд культурных инициатив 17:18
В Петербурге запретили ссылку на аниме, разрушающее образ учителя 17:16
Кипр ослабляет антикоронавирусные ограничения 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 18:22

Обещать и сделать: власти Китая ставят цели развития и добиваются их достижения

"Слова должны быть такими, чтобы им можно было доверять, действия должны быть решительными", - сказал более 2000 лет назад Конфуций. Председатель КНР Си Цзиньпин нередко вспоминает эту фразу, говоря о развитии китайской цивилизации. Китай оставался верным этому принципу на протяжении всего пути своего развития, и пятилетние планы - хорошее тому подтверждение, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Довести до конца

Планировать цели развития по пятилеткам Китай начал в 1953-м году, и на сегодня разработал и реализовал уже 13 пятилетних планов. Чем успешнее шло развитие экономики, тем масштабнее становились задачи.

Взять, к примеру, ликвидацию нищеты в сельских районах. Эта цель была одним из приоритетов 13-й пятилетки. За 8 лет - к 2020-му году - КНР удалось вывести из-за черты бедности почти 100 миллионов сельских жителей.

Не меньшее внимание в стране уделяют и выполнению международных обязательств, в том числе борьбе с изменением климата. В 2009-м году на саммите в Копенгагене Китай обещал нарастить потребление неископаемых (или экологичных) видов топлива и довести их удельный вес в своем энергобалансе до 15 процентов к 2020-му году. Задачу удалось выполнить досрочно. По официальной статистике, уже в 2019-м году показатель увеличился до 15,3 процента. По данным министерства экологии и окружающей среды КНР, с 2005-го года уровень выбросов на единицу ВВП снизился почти вполовину. Эта цель была также достигнута раньше срока.

14-я пятилетка: новые задачи

В 2021 году Китай начал программу модернизации в рамках 14-го пятилетнего плана (2021-2025). В этот период страна планирует удержать показатель безработицы в городах на уровне ниже 5,5 процента, а также ежегодно увеличивать расходы на исследования и разработки на 7 процентов.

Также Китай планирует уменьшить потребление энергии на единицу ВВП на 13,5 процента и сократить выбросы углекислого года на 18 процентов. По планам, это поможет построить "зеленую" экономику и достичь целей по сокращению вредных выбросов. "Страна пройдет пик выбросов диоксида углерода до 2030-го года и достигнет углеродной нейтральности до 2060-го", - заявил Си Цзиньпин на климатическом саммите в апреле. Задача, как отмечают эксперты, не из простых, и для ее решения КНР придется приложить множество усилий.

"В период 14-й пятилетки мы должны ориентироваться на интересы общества, чтобы каждый ощутил перемены к лучшему. Мы должны стараться обеспечивать повышение уровня жизни в процессе стимулирования высококачественного развития. Мы должны больше фокусироваться на проблемах людей и путях их решения, принимать точечные меры, реализовывать их одну за другой, год за годом, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и были довольны", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Путин вернул в наградную систему звание заслуженного ветеринара
РФ готова оказать содействие Еревану и Баку в вопросе делимитации границы
Песков удивился предложению обменять Медведчука на осужденных украинцев
В Совфеде поддержали инициативы по расширению использования маткапитала
Директор ФСИН: В колониях нет мошеннических колл-центров