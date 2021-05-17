Новости

Более 46 тысяч жителей Японии получили рекомендации эвакуироваться 04:47
В Гидрометцентре назвали регионы с "супервысокими" температурами на неделе 04:35
ООН: 38 тысяч палестинцев обратились за помощью в поисках временного убежища 04:26
В правительстве предложили расширить применение маткапитала 04:13
Турция снимет жесткий локдаун 03:36
С 17 мая британцы смогут ходить в музеи, кинотеатры и рестораны 03:31
Великобритания ввела принцип "светофора" для туристов 03:00
Пушков ответил на слова Зеленского о "невозможности" Европы без Украины 02:56
Неизвестный открыл стрельбу в канадском Торонто 02:54
В Роспотребнадзоре дали советы россиянам, как не перегреться в жару 02:25
Военные НАТО примут участие в масштабных учениях в Эстонии 01:51
Трое военных САР погибли при обстреле боевиками Идлибской зоны деэскалации 01:35
Более 200 человек госпитализированы после ЧП в синагоге близ Иерусалима 00:41
Сенатор США призвал обдумать выделяемую Израилю военную помощь 00:27
Гол и передача Головина принесли "Монако" победу 00:16
39 отраженных Соркиным бросков помогли "Айлендерс" обыграть "Питтсбург" 16.05.2021
Ученые назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике 16.05.2021
Экипаж Русинова занял второе место в гонке «4 часа Ред Булл Ринга» 16.05.2021
На "Евровидении" началась торжественная церемония открытия 16.05.2021
Сотни тел найдены захороненными на берегах реки в Индии 16.05.2021
Власти Тайваня ввели самые жесткие ограничения за время пандемии 16.05.2021
"Барселона" лишилась шансов выиграть чемпионат Испании 16.05.2021
Россиянин Смаль выиграл гонку итальянской «Формулы-4» 16.05.2021
Эксперты объяснили случаи заражения коронавирусом после вакцинации 16.05.2021
В Дрездене произошли столкновения футбольных болельщиков и полиции 16.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 04:26
Рубрика: В мире

ООН: 38 тысяч палестинцев обратились за помощью в поисках временного убежища

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам получило обращения от 38 тысяч палестинцев. Люди, бегущие из приграничных районов в секторе Газа из-за продолжающихся ударов Израиля, просят помочь в поисках временного убежища.

В ЮНИСЕФ сообщили о закрытии всех школ в секторе Газа

Представитель организации в палестинском анклаве Аднан Абу Хасна подчеркнул, что разрушения в секторе Газа беспрецедентны. Агентство разработало план по открытию 50 убежищ в секторе Газа, если эскалация продолжится, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают дома и уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.

Напомним, ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По израильской территории выпущены почти три тысячи ракет. В Израиле погибли 10 человек. Израильская сторона также наносит удары по сектору Газа. Число погибших палестинцев достигло 192.

На заседании Совбеза генсек ООН назвал события в Газе "ужасающими"
В мире Ближний Восток Палестина В мире Ближний Восток Израиль Палестино-израильский конфликт

Главное сегодня

На заседании Совбеза генсек ООН назвал события в Газе "ужасающими"
Пушков ответил на слова Зеленского о "невозможности" Европы без Украины
В Кремле прокомментировали просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ
Старообрядцев привлекли для обучения военнослужащих выживанию в тайге
ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия