ООН: 38 тысяч палестинцев обратились за помощью в поисках временного убежища

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам получило обращения от 38 тысяч палестинцев. Люди, бегущие из приграничных районов в секторе Газа из-за продолжающихся ударов Израиля, просят помочь в поисках временного убежища.

Представитель организации в палестинском анклаве Аднан Абу Хасна подчеркнул, что разрушения в секторе Газа беспрецедентны. Агентство разработало план по открытию 50 убежищ в секторе Газа, если эскалация продолжится, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают дома и уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.

Напомним, ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По израильской территории выпущены почти три тысячи ракет. В Израиле погибли 10 человек. Израильская сторона также наносит удары по сектору Газа. Число погибших палестинцев достигло 192.