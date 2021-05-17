Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией

"Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня", - сказано в сообщении штаба.

Запрет на полеты в Турцию вступил в силу с 15 апреля из-за ухудшения ситуации в стране с коронавирусом. Ограничения действуют до 1 июня.

Ранее, со ссылкой на источник, появилась информация, что служащие одной из крупных российских авиакомпаний получили телеграмму, в которой говорилось о продлении запрета на полеты в Турцию со 2 по 30 июня.