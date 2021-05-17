Патриарх Кирилл: В тюрьмах более тысячи православных храмов и молитвенных комнат

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии в Москве XXIX Международных образовательных чтений, заявил о том, что в местах лишения свободы насчитывается свыше тысячи православных храмов и молитвенных комнат, построенных Русской православной церковью.

"В учреждениях уголовно-исполнительной системы действуют свыше 640 храмов и часовен и более 390 молитвенных комнат, - сообщил патриарх. - В стадии строительства находятся еще 40 храмов". По словам патриарха, благодаря соглашениям, подписанным на федеральном и региональном уровнях, для осужденных действуют регулярные программы духовного просвещения. Они включают как очные, так и дистанционные формы общения, проводятся культурно-просветительные и иные мероприятия, организованные при участии РПЦ. Патриарх Кирилл считает, что работу с заключенными надо не только продолжать, но и наращивать. Развивать. "Особое внимание - вторичная профилактику правонарушений, - сказал он. - Забота о человеке может проявляться в разных формах: молитва, посильная материальная помощь, участие в духовно-просветительных мероприятиях.

Он особо подчеркнул, что в Русской православной церкви наработан большой опыт помощи тем, кто не на свободе. "При желании каждый может принять участие в этом направлении церковной работы", - сказал он.