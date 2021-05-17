Песков назвал кощунством попытки отождествления СССР и нацистской Германии

Отрицать двусторонние отношения Москвы и Германии до войны нельзя, но возлагать на Россию каким-то образом вину за начало Второй мировой - кощунство. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Одно дело мы говорим о двусторонних отношениях, которые нельзя отрицать, документы и приложения к ним не секрет, это все было и никто открещиваться от своей истории не собирается", - подчеркнул Песков. "Но хоть каким-то образом возлагать начало Второй мировой войны на Россию - это кощунство, и это с юридической точки зрения теперь зафиксировано в законе", - пояснил он.

Песков дал совет не выражать обеспокоенность "на пустом месте" - в связи с опасениями вокруг возможного правоприменения соответствующего законопроекта. "Тем более по такому вопросу, когда мы такое отождествление фиксируем даже в странах Западной Европы... то в нашей стране хотя бы нашу общественную жизнь должны мы огородить от подобных чудовищных отождествлений", - заключил он.