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17.05.2021 15:19
Рубрика: Власть

Песков назвал кощунством попытки отождествления СССР и нацистской Германии

Текст: Кира Латухина
Отрицать двусторонние отношения Москвы и Германии до войны нельзя, но возлагать на Россию каким-то образом вину за начало Второй мировой - кощунство. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Одно дело мы говорим о двусторонних отношениях, которые нельзя отрицать, документы и приложения к ним не секрет, это все было и никто открещиваться от своей истории не собирается", - подчеркнул Песков. "Но хоть каким-то образом возлагать начало Второй мировой войны на Россию - это кощунство, и это с юридической точки зрения теперь зафиксировано в законе", - пояснил он.

Песков дал совет не выражать обеспокоенность "на пустом месте" - в связи с опасениями вокруг возможного правоприменения соответствующего законопроекта. "Тем более по такому вопросу, когда мы такое отождествление фиксируем даже в странах Западной Европы... то в нашей стране хотя бы нашу общественную жизнь должны мы огородить от подобных чудовищных отождествлений", - заключил он.

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