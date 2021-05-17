Песков: Потребуется серьезная проработка законопроекта по обороту оружия

В законопроекте по обороту оружия нужно учесть все озабоченности, в том числе не повредить интересам охотников. Но вопросы безопасности должны быть в приоритете. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Потребуется безусловно серьезная, скрупулезная работа, чтобы были учтены все озабоченности, в то же время чтобы не повредить интересам граждан, охотникам и так далее", - подчеркнул Песков. "Но, естественно, соображения безопасности здесь должны быть на первом месте, поэтому предстоит большая экспертная работа", - сказал он.

На вопрос о том, как исполняется поручение, которое президент дал главе Росгвардии, пресс-секретарь главы государства сказал: "Ведется работа. Нужно же время на проработку". Песков напомнил, что все предложения Виктор Золотов доложил фактически в прямом эфире.