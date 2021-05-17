Песков заявил об опасности эскалации палестино-израильского конфликта

В ситуации обострения палестино-израильского конфликта очень важно не дать событиям перерасти в силовой сценарий. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ближневосточный регион находится не на другом континенте, это смежный с нами регион", - пояснил Песков слова Владимира Путина на совещании с постоянными членами Совбеза о непосредственной близости к границам России. Очевидно, что конфликт действительно опасен в случае бесконтрольного разрастания и продолжения, заметил он.

В регионе многие страны находятся в достаточно сложных отношениях, там довольно хрупкая система безопасности и в целом там заметен огромный дефицит взаимного доверия и безопасности, констатировал Песков. Конфликтный потенциал не способствует стабилизации, сказал он.

"Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Поэтому предпринимаются усилия и по линии "квартета", и разные страны осуществляют постоянные контакты и с израильтянами, и с палестинцами, чтобы прекратить обмен ударами.

"Мы крайне обеспокоены, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ", - прокомментировал Песков авиаудар по высотке в Газе. "Крайне обеспокоены растущим числом жертв", - добавил он.

У Путина в последние дни не было личных контактов со сторонами конфликта, но при необходимости они могут быть реализованы, заявил пресс-секретарь президента, добавив, что самым активным образом работает МИД.